אלוף במיל' ניצן אלון: "סמוטריץ' לא יכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים"

אלוף (מיל') ניצן אלון, ראש מפקדת השבויים והנעדרים לשעבר, התארח היום (רביעי) בכנס הרצליה של המכון למדיניות ואסטרטגיה (IPS) באוניברסיטת רייכמן ותקף את השר בצלאל סמוטריץ': "אני לא חושב שהשר סמוטריץ', שהוא זה שהתנגד לחלק מההסכמים בשלבים השונים, יכול לקחת קרדיט על החזרת כל החטופים". עוד אמר אלון: "הקבינט וההנהגה המדינית סירבו לעסקאות כוללות מוקדמות יותר בשם אותו ניצחון מוחלט, שהוא בעצם כזב".

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האלוף במילואים המשיך ותקף את הממשלה הנוכחית: "אפשר לראות רעיונות לאיך מייצרים פיצול שלא יאפשר רצף פלסטיני שקיים בגב ההר ובמקומות אחרים. ההבדל הוא שזה הפך להיות מיינסטרים. נערי גבעות משולי השוליים קיבלו תפקידים משמעותיים בממשלה".

בנוגע לחזית העזתית טען: "עצם הדיבור על כישלון מוחלט הוא זריית חול בעיניים של הציבור. אין לו שום משמעות אמיתית. ניהלנו מלחמה ארוכה שהיה אפשר לסיים אותה לפחות שנה קודם. שילמנו מחיר יקר עם חיילים הרוגים, אולי אפילו קצת חטופים הרוגים, מחירים עצומים בדמים, שלא היה הכרחי לשלם אותם".

אלון התייחס גם לטענת סמוטריץ' על החזרת כל החטופים ואמר: "גם כשמדברים על החזרת כל החטופים יש לזכור שבערך 40 חטופים שנחטפו חיים נהרגו בשבי, ואני לא שוכח את זה. מבחינה אסטרטגית ניהול המלחמה במשך למעלה משנתיים עד שממשל אמריקני כפה עלינו את סיומה לא היה הדרך האופטימלית עם המחירים ששילמנו".

על המתווכות בין ישראל חמאס בשעתו אמר: "היינו צריכים את קטר במשא ומתן הזה כי יש לה השפעה על חמאס, ולכן במובן הזה היא מדינה חשובה לצורך המשא ומתן. בהרבה מימדים אחרים היא מגלמת אהדה אידאולוגית לאחים המוסלמים ומזרימה כספים לגורמי טרור בדרך כזו או אחרת. לכן, זו מדינה מורכבת, ויש לה צדדים שליליים, אבל היינו צריכים אותה מאוד, והיה לה חלק בהחזרת החטופים".

אלון התנער מהמדיניות של ממשלת ישראל ביהודה ושומרון: "זה חזון של יצירת מצב בלתי הפיך, של ערבוב אוכלוסיות, מאחזים, התנחלויות, חוות - תכנית ארוכת ימים. הדרכים נלוזות, כולל הפעלת מיליציות וגורמי טרור ודברים אחרים. המציאות שנוצרת מסוכנת ביטחונית. אני לא מפקפק ביכולת של הממשלה בישראל להחליט על מדיניות ולממש אותה, אבל היא צריכה להיות בדרך מסוימת, ולא בהפעלת פרוקסי כזה או אחר, והמציאות הזו מציאות מסוכנת".