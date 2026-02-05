יהודית באומן נגד יעל פוליאקוב: "בנות מפסיקות לאכול בגללך"

הרשת געשה אתמול (רביעי) בגלל סרטון של יעל פוליאקוב, בו התבטאה נגד נשים שמנות במסגרת פודקאסט בו השתתפה. בסרטון התייחסה פוליאקוב לנשים שמעלות תמונות חושפניות לרשתות החברתיות, אך בחרה להתמקד בנשים מלאות שעושות זאת "כדי לקבל אהדה", לדבריה.

כמו כן אמרה פוליאקוב בפודקאסט: "זה שהבחורה השמנה מנצלת את המקום שלה והיא באה בטענה של כאילו אני המורה שלכן לאהבה עצמית, זה לא אותנטי. זה לא עובד עליי. וגם אסור לדבר על השמנות. אני אגמור את השמנות".

יהודית באומן, שבתה קארין ז"ל הלכה לעולמה לפני כשלוש שנים ממחלת האנורקסיה, תקפה את יעל פוליאקוב בסרטון שהעלתה. באומן ביקשה מפוליאקוב להסיר את הסרטון מהרשת בטענה שהוא מעודד הפרעות אכילה.

בסרטון באומן אמרה לפוליאקוב: "תתביישי לך. את יודעת מה אמהות כמוני עוברות? עשית לי את היום שחור. גרמת לי לבכות, כי מהפה שלך יוצאים דברים שיכולים לגרום לבנות להגיע למרכזי הפרעות אכילה. ילדות קטנות מפסיקות לאכול בגלל אנשים כמוך עם פה כזה. ללא שליטה, את יודעת, עם ראש מורם, 'פרות שמנות'".

כמו כן אמרה באומן בסרטון: "אתם התקשורת, תפסיקו להעלות פוסטים כאלה. אני אתבע אתכם. ילדות מפחדות לצאת מהבית. קצת עגלגלות, קצת מתוקות, חמודות, שהגוף מתוק ובריא - מתביישות ומפחדות שיעירו להן. ועכשיו אחרי הפוסט הזה, תורידי את הפוסטים האלה. מיד תורידי. כי אני לא אשתוק".

מתוך הרשתות החברתיות

קארין באומן, בתה של יהודית, נפטרה במאי 2023 לאחר מאבק ממושך במחלת האנורקסיה, כשהיא בת 36, ושוקלת 25 קילוגרמים בלבד.