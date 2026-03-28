שלושה הרוגים ושני פצועים קשה בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנחל יתיר בנגב

שלושה גברים בשנות ה-30 לחייהם נהרגו היום (שבת) בתאונת דרכים קטלנית סמוך לנחל יתיר בנגב, שניים נוספים פונו לבית החולים סורוקה כשמצבם קשה והם סובלים מפציעות ראש וגפיים.

רופא מתנדב במד"א זיאד אבו עראר סיפר כי "מדובר בתאונה מזעזעת וקטלנית, שלושה כלי רכב התנגשו אחד בשני. כשהגענו למקום ראינו 3 גברים, בשנות ה-30 לחייהם כשהם מחוסרי הכרה וללא סימני חיים כתוצאה מהפגיעה".

עוד הוסיף כי "שני פצועים נוספים, גם הם בשנות ה-30 לחייהם, היו מעורפלי הכרה ובמצב קשה וסבלו מפציעות בראש ובגפיים. הענקנו להם טיפול רפואי ואנחנו מפנים אותם לבית החולים להמשך טיפול".