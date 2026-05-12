סוף לעידן ה"בואש": המכת"זיות יתיזו מים נקיים בלבד ויתועדו בווידאו

מליאת הכנסת אישרה לפנות בוקר (שלישי) בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה, שמובילה לשינוי משמעותי בכללי הטיפול בהפגנות. על פי החוק החדש, שיזם ח"כ משה גפני יחד עם קבוצת חברי כנסת, השימוש במכונית להתזת מים (מכת"זית) יוגבל להתזת מים נקיים בלבד. האיסור כולל מניעה מוחלטת של הוספת חומרי צבע, ריח - כמו נוזל ה"בואש" - או חומרים אחרים כגון נוזל פלפל, שלעיתים נעשה בהם שימוש עד כה. 11 חברי כנסת תמכו בהצעה, שעברה ללא מתנגדים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

מעבר להגבלת סוג הנוזל, החוק מטיל על המשטרה חובת תיעוד חזותי וקולי של כל מקרה בו נעשה שימוש במכת"זית. התיעוד יישמר במשטרה למשך שנה לפחות, וכל אדם הטוען שנפגע או ניזוק מפעולת המכשיר יהיה רשאי לפנות למשטרה ולקבל את החומרים המצולמים. בדברי ההסבר לחוק הודגש הצורך במניעת פגיעה מיותרת במפגינים ועוברי אורח, תוך ציון העובדה כי בנוזל ה"בואש" בעל הריח החריף לא נעשה שימוש במדינות אחרות בעולם.

הוראות החוק הנוגעות לחובת התיעוד ולאפשרות הגישה לחומרי הווידאו ייכנסו לתוקף ביום 15 בפברואר 2027. אופן הטיפול בבקשות המפגינים לקבלת התיעוד ייקבע בתקנות שיתקין השר לביטחון לאומי, באישור הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת. המהלך נועד להגביר את השקיפות בפעילות המשטרה ולהבטיח הגנה על זכויות המפגינים, גם בעת שימוש באמצעים לפיזור הפרות סדר.