הושלמה השתלטות על מתחם אונר"א בירושלים - שיחזור למדינה

לאחר חקיקת החוק האוסר על פעילות אונר"א בישראל: רשות מקרקעי ישראל בליווי כוחות משטרה השלימו הבוקר (שלישי) תפיסת חזקה על מתחם הארגון בשכונת מעלות דפנה בירושלים. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיע למקום בעת ההשתלטות. כעת המתחם יחזור לניהול המדינה, יעבור תכנון וישווק באופן שישרת את הציבור. לאחר הנחיית השר אלי כהן, מחר ינותק החשמל מכל המתחמים של אונר"א בירושלים.

המתחם, המשתרע על שטח מרכזי של כ-46 דונם, הוחזק במשך שנים ארוכות על ידי גורמים ששירתו את ארגון אונר"א ושימש כמטה וכמרכז פעילות של הסוכנות בלב הבירה.

רשות מקרקעי ישראל

הפינוי התקדימי מתבצע מכוח ה"חוק להפסקת פעילות אונר"א, תשפ"ה-2024", וזאת בהמשך לתיקון חקיקה ייעודי שהקנה לרשות מקרקעי ישראל את הסמכות המפורשת לתפיסת חזקה ופינוי המתחמים ששירתו את הארגון. ברשות מציינים כי על אף שפעילותה הרשמית של אונר"א במקום הופסקה כבר לפני כשנה, המתחם נותר תפוס על ידי פולשים וגורמים מקומיים ששהו בו שלא כדין, ופעולת האכיפה היום שמה סוף להחזקה הבלתי חוקית בנכס.

במתחם קיים מבנה היסטורי: "בית הספר לשוטרים", המסומן כמבנה לשימור והרשות תפעל לשמירתו כחלק מהתכנון העתידי של השטח.

ברמ"י מוסיפים כי המתחם בשכונת מעלות דפנה הוא הראשון מבין מתחמי הארגון המיועדים לפינוי לאחר כניסתו של החוק לתוקף. לארגון מתחם נוסף באזור כפר עקב בירושלים, אשר גם בו תתבצע בקרוב תפיסת חזקה ופינוי בהתאם להוראות החוק והחלטת המחוקק. הפעולה בוצעה בסיוע משטרת ישראל ובתיאום מלא מול משרד החוץ, המטה לביטחון לאומי (מל"ל) ועיריית ירושלים.

פעולת האכיפה שביצעה רשות מקרקעי ישראל הבוקר מגיעה לאחר שורת גילויים על מעורבותם של עובדי הארגון במתקפת הטרור הרצחנית של ה-7.10, כמו גם הגילויים על שימוש במתקני הארגון בעזה להסתרת חטופים ישראלים.

קובי סמרנו, אביו של יונתן סמרנו ז"ל, שנחטף על ידי פעיל אונר"א מסר: "הבוקר הזה הוא בוקר של סגירת מעגל עבורי ועבור משפחתי. יונתי שלנו נחטף באכזריות על ידי פעיל אונר"א מתועב, ובמשך תקופה ארוכה לא יכולנו לחיות בשקט עד שהבאנו אותו לקבר ישראל. הבוקר, סוף־סוף, הצדק נעשה: משרדי אונר"א בירושלים נהרסו כליל. אונר"א היא מחוץ לחוק והיא מחוץ למדינת ישראל. אני מודה לכל מי שסייע ודחף לקידום החוק שאפשר את ההריסה הזו, ומקווה שלא נראה עוד את אונר"א במדינת ישראל".