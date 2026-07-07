תקרית חריגה: שני מאבטחים אזרחיים נורו על ידי לוחמי מג"ב במחסום קלנדיה

תקרית חריגה במעבר קלנדיה: שני מאבטחים שהיו בדרכם למשמרת במחסום נורו הבוקר (שלישי) על ידי כוח מג"ב. השניים פונו לקבלת טיפול רפואי כשמצבו של אחד מהם קשה והשני - בינוני, המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) פתחה בבדיקת נסיבות האירוע.

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לטענת גורמים במשטרה, האירוע החל כאשר רכב אזרחי שהגיע מכיוון יהודה ושומרון ניסה להיכנס דרך שער ביטחון לכיוון שטח המדינה, ולאחר שכוח מג"ב ניגש לעברו הוא הותקף על ידי יושביו ש"תקפו את הלוחמים באגרופים ובחניקות, תוף שניסו לחטוף את נשקם".

המקורות טוענים כי לוחמת ביצעה ירי לאוויר במהלך האירוע אך החשודים לא חדלו, ושאחד הלוחמים "שחש סכנה ממשית לחייו ולחיי חבריו", ביצע ירי לעבר פלג גופם התחתון של שניים מיושבי הרכב, ולאחר מכן העניק להם לטיפול רפואי ראשוני.

בהמשך התברר לכוח המג"ב כי שני הפצועים שנורו מועסקים כמאבטחים במחסום "אך לא היו מזוהים ככאלה בעת האירוע". כאמור, מצבם של השניים מוגדר קשה ובינוני. מספר לוחמים נפצעו באורח קל בתקרית. כאמור, המחלקה לחקירות שוטרים פתחה בבדיקת נסיבות האירוע

אמש חקרה המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) לוחם מג"ב שתועד ביום ראשון האחרון כשהוא זורק רימון הלם לתוך רכב ובו ארבעה נוסעים במחנה קלנדיה, תוך שהוא מונע מנהג הרכב לצאת. בסיום חקירתו הורחק הלוחם מיחידתו למשך שמונה ימים ונאסר עליו ליצור קשר עם המעורבים. החקירה עודנה נמשכת.

בחקירתו טען הלוחם: "פעלתי תחת לחץ. נזרקו לעברנו אבנים ומטעני חבלה. ראיתי את אותו הרכב וחששתי שהולכים לפגוע בי מתוך הרכב וזו הסיבה שזרקתי את הרימון. לא מתוך כוונה לפגוע בהם אלא לעמעם, שלא יבואו ויתקפו אותנו".

באותה פעילות באזור ירושלים, נורה למוות נער כבן 16 לאחר שלפי המשטרה "זוהה מיידה אבנים לעבר כוח לוחמי מג"ב איו"ש מאחד הגגות". בהודעה צוין בנוסף כי הלוחמים "ביצעו לעברו ירי מדויק, במהלך הפרת סדר אלימה במרחב קלנדיה וכפר עקב".