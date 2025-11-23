"האמא של נתניה": ראשת העיר מרים פיירברג מובאת למנוחות

ראשת העיר המיתולוגית של נתניה ב-27 שנים האחרונות, מרים פיירברג-איכר, מובאת למנוחות הבוקר (ראשון) במסע לוויה שהתחיל בבית החולים לניאדו, שם התאספו עשרות אנשי צוות ביה"ח.

במהלך היום צפויים מספר טקסי פרידה, בהם טקס אשכבה באיצטדיון מרים שנקרא על שמה, אליו הגיעו שר הביטחון ישראל כ"ץ, ראשי עיריות חיפה, גבעתיים והרצליה, וכן ח"כ בני גנץ, שר הביטחון לשעבר יואב גלנט, ואיש העסקים יצחק תשובה. ארונה ייטמן בבית העלמין "שיכון ותיקים" בעיר.

רוני איכר, בעלה של ראש העיר נתניה מרים פיירברג-איכר, ספד לה בהלווייתה: "כמעט 25 שנה היינו בזוגיות וחברות מופלאות. הענקת לי חום ותשומת לב שהפכו את חיינו למלאי סיפוק, ולצערי לא אמרתי לך מספיק פעמים כמה שאני אוהב אותך ואיזו אישה מדהימה, מרתקת וחכמה היית. אמא וסבתא מהאגדות, אכפתית ומסורה. היית אישה של אנשים המסתכלת למכובדים והשקופים בגובה עיניים מלאת רצון לעזור ולתת עצמה".

טל, ביתה של מרים, ספדה לה: "היית העוגן שלי, כולם אומרים שהיית בשבילם כמו אמא אבל בשבילי את אמא שלי. כלפי חוץ אף אחד לא ידע, המשכת לעבור בין בית לבית, בין ניחום לניחום, וחיזקת את כולם והיית שם עבורם, ראית את כולם ורק בסוף את עצמך".

"משפחה, חברים, עובדי הערייה, לא פספסת אף אחד. אומרים שהיית אשת ברזל, אבל לצד זה היית אישה כל כך רגישה. הותרת לנו חלל עצום שאין דרך למלא, אני לא יודעת איך אחיה בלעדייך אבל לימדת אותי שהחיים יותר חזקים מהכל ואני מבטיחה לנסות. תמיד תהיי בלב שלי, חלק בלתי נפרד ממני, אני מקווה שאת מחבקת את אימך דבורה שכל כך אהבת. לעולם לא ניפרד, תנוחי בשלום על משכבך", אמרה טל.

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לפיירברג-איכר ביום שישי: "יחד עם כל תושבי נתניה ורבים בארץ, רעייתי שרה ואני משתתפים מעומק ליבנו בצערם של משפחתה וחבריה של חברתנו הטובה מרים פיירברג-איכר ז"ל שהלכה לעולמה.

"מרים הובילה את העיר נתניה במשך עשרות שנים, הקדישה את חייה לשירות הציבורי, לקידום החברה ולבנייה עירונית נועזת ועתידית. בכל פגישה איתה במהלך עשרות שנים, מרים ביקשה לקדם את העיר נתניה. היא חיה, נשמה וחלמה נתניה, והדבר ניכר בפיתוח העצום של העיר תחת הנהגתה. אנו דואבים את הליכתה של חברתנו, מנהיגה פורצת דרך. אנו מצדיעים למפעל חייה, החל מעבודתה הסוציאלית בעירייה, דרך כהונתה לראשות העיר מאז 1998 ועד לפועליה הרבים לטובת התושבים", חתם נתניהו.