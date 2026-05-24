25 שנה לאסון ורסאי: אחד האסונות האזרחיים הכבדים בתולדות ישראל

היום (ראשון) לפני 25 שנים, אירע אסון ורסאי - אחד האסונות האזרחיים הכבדים בתולדות ישראל. 23 אנשים נפלו אל מותם לאחר שרצפת אולם האירועים בירושלים קרסה תחת רגליהם, בעיצומה של חתונת בני הזוג אסף וקרן דרור. כ־380 אורחים נוספים נפצעו.

האסון אירע סמוך לשעה 22:43 בלילה. בעת הריקודים, קרס לפתע חלק גדול מרצפת הרחבה שבקומה השלישית, ומאות אורחים, כולל החתן והכלה, נפלו שלוש קומות. בעוד שהחתן לא נפגע באסון, הכלה קרן נפצעה באורח קשה באגן, נזקקה לסדרת ניתוחים מורכבים ועברה תהליך שיקום ארוך. מהמשפחה של החתן נהרגו גם כן.

אולמי ורסאי, באזור התעשייה תלפיות בירושלים, היו מוקד מבוקש לחתונות. לא היה זול לשריין את האולם, אבל בשנות ה-90 ותחילת האלפיים, כשקיבלת הזמנה לחתונה באולמי ורסאי - ידעת שזו עומדת להיות חוויה בלתי נשכחת. כך חשבו גם בני הזוג אסף וקרן כשסגרו תאריך לחתונה. יותר מ-600 אורחים הגיעו לאירוע. קצת אחרי המנה הראשונה, הרצפה קרסה תחת רגליהם. 23 בני משפחה וחברים נהרגו, יותר מ-350 נפצעו.

לאחר האסון, הזוג עזב לארה"ב ומעולם לא שב. ב-2005 הרשיע בית משפט השלום בירושלים את אפרים אדיב ואבי עדי, מנהלי ובעלי האולם, בגרימת מוות ברשלנות. את "ורסאי" הם הפעילו ללא רישיון עסק ובלי טופס 4. פסק הדין מתאר איך כששקעה הרצפה באולם, חודש וחצי לפני האסון, אדיב ועדי כיסו בחול ומרצפות את השקע. וזה רק מחדל אחד בתוך שרשרת ארוכה של מחדלים שנמשכה עד לשנים האחרונות ממש. רק ב-2017 התחילו להיסגר הסכמי הפיצויים המרכזיים מול המדינה ועיריית ירושלים. לאורך השנים נפגעים ומשפחות סיפרו שהם עדיין לא קיבלו שקל, גם יותר מעשור אחרי הקריסה.

את השיר "לב זהב" שהיה להיט ענק של שרית חדד ונוגן בעת שהרצפה קרסה - חדד לא ביצעה מעולם עוד. בשנת 2003 יצא השיר "הרי את מקודשת לי" שכתב עוזי חיטמן ושר שלומי שבת לאחר שנחשפו לסיפור הטראגי של מוטי בוטיל וויקי כהן ז”ל. השניים היו מאורסים ועמדו להינשא ממש חודש לאחר שהאסון קרה. הם הגיעו כמוזמנים לחתונה, מוטי היה חבר קרוב של החתן. כשצוות המחלצים הגיע לפנות את הנופלים, הם מצאו את מוטי וויקי מחובקים, ללא רוח חיים.