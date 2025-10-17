"קבינט שישי" - התוכנית המלאה לצפייה, 17.10.25

פותחים את השבת עם נוה דרומי: הערב (שישי) התארחו ב"קבינט שישי" הכתב הצבאי של Ynet, ידיעות אחרונות ו-i24NEWS, יוסי יהושוע, ראש דסק הפלילים של i24NEWS, לי עייש, הפרשן לענייני ערבים של i24NEWS, ברוך ידיד, דני זקן ומפקד גל"צ לשעבר שמעון אלקבץ.

השבוע, לאחר שנתיים של מלחמה, אפשר לומר בגאווה: הגענו לאחת משעותיה היפות של מדינת ישראל והעם היהודי, זו גם הזדמנות להסתכל אחורה ולראות מה השתנה - ויש לא מעט. לפני קצת יותר משנתיים, בזמן המחאה, היהדות הפכה לשק חבטות. הדת והאמונה הפכו למשהו להלום בו כאילו מדובר בטרנד שיחלוף - ולא בדת העתיקה והנרדפת בעולם.

הכתבה המלאה >>>

האנשים שראו ושמעו הכל: קציני שבויים ונעדרים בריאיון נדיר

הם היו שם מהרגע הראשון ועד היום שבו חזרו השבוע החטופים החיים הביתה. הכי קרובים למשפחות המיוסרות, שנתיים של רכבת הרים רגשית בלתי אפשרית - בין ייאוש לתקווה - הם ראו ושמעו הכל, היו העיניים, האוזניים והמשענת של המשפחות, ברגעי הדרמה הכי גדולים, ברגעי השבר והאושר. היום לראשונה הם יוצאים מהצללים בריאיון נדיר - קציני מחלקת השבויים והנעדרים של משפחות מור, אור ואהל - עם עדות שלא כדאי להחמיץ. המלאכים בירוק, הכתבה של יונתן רווה

הכתבה המלאה >>>

סוף הקמפיין: "רוצח ומחולל מלחמת נצח" - שקר שהתנפץ לרסיסים

במשך חודשים ארוכים צעקו ברחובות ובאולפנים שנתניהו הורג את החטופים, שהוא רוצה אותם מתים, שהוא מנהל מלחמה נצחית משיקולים פוליטיים. חודשים של קמפיין שנאה שלקחו בו חלק פעילי מחאה, משפחות חטופים, אנשי ציבור וגנרלים. השבוע, התנפץ השקר הגדול הזה על קרקע המציאות עם שובם של כל החטופים החיים. עלילת הדם התפוצצה לרסיסים. איך זה קרה? זה סופו של כל קמפיין.

הכתבה המלאה >>>

סודות השבי של עמרי: משפחת מירן חושפת הכל - גם את המחלוקות

העדויות על מה שעבר עמרי מירן בשבי חמאס ממשיכות לטלטל את המשפחה. בשיחה אישית עם האבא דני ושני האחים בועז ונדב, נחשפים הסודות ממעמקי האדמה - הנשק שכוון לראשו כשנדרש לצלם סרטון, השיאצו שהעביר לחטופים ששהו איתו והזעם של השובים על ראשי חמאס, אחרי שעסקת וויטקוף התפוצצה. ברקע השיחה ריחפה המחלוקת העמוקה במשפחה שהיתה קרועה בין פורום תקווה למטה המשפחות. סודות השבי של עמרי.

הכתבה המלאה >>>

משימה בלתי אפשרית: הלוחם שחילץ 25 מבלים מהנובה כמעט לבדו

בבוקר שבעה באוקטובר, לוחם מג"ב תומר צפרירי לא היסס לרגע,הוא עלה על מדים ויצא לכיוון הנובה, כשהוא משאיר בבית אישה ותינוק שרק נולד. מלב הקרבות, תחת אש, הוא הצליח לחלץ יחד עם בן דודו לא פחות מעשרים וחמישה מבלים. במשך שנתיים הוא סירב לחשוף את הסיפור המטורף שלו - עד היום.

כתבנו רועי כץ משחזר איתו את מבצע החילוץ ההירואי, עם תיעודים מטלטלים של הדרמה שהתחוללה שם. ואיך נשבר כשפגש חלק מהניצולים שחיים היום בזכותו. משימה בלתי אפשרית.

הכתבה המלאה >>>