פיקוד העורף הכריז הערב (מוצ"ש) על שינוי בהנחיות במספר אזורים ברחבי הארץ, שתיושם החל מיום שני הקרוב בשעה 06:00. במסגרת ההקלות הלימודים ביום ייפתחו באופן מדורג, ורק ברשימת היישובים בהם יחול השינוי בהנחיות. בפיקוד העורף מדגישים שנכון להיום (שבת) מדיניות ההתגוננות נותרה ללא שינוי.

על פי המתווה של פיקוד העורף, השינוי בהנחיות יחול ברשויות הצהובות בלבד, בבקעת בית שאן, בקעת הירדן, יהודה ושומרון, אזור ים המלח, מערב לכיש, עוטף עזה, הנגב והערבה.

במסגרת ההקלות במקומות המיועדים, פעילות חינוכית תתאפשר במקום שאפשר להגיע ממנו למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות, בהתאם לאזור. הגבלות על התקהלות יורחבו לעד 50 איש בשטח פתוח, ועד 100 איש במבנה שממנו ניתן להגיע למרחב מוגן תקני בזמן התגוננות. כמו כן מקומות עבודה באזורים שצוינו ייפתחו בתנאי שניתן יהיה להגיע מהם למרחב מוגן תקני.

משרד החינוך מבקש להדגיש כי מחר (ראשון) מוסדות החינוך לא יפעלו ברחבי הארץ. עוד נמסר ממשרד החינוך כי בשלב הראשון לא יופעלו הסעות מאורגנות, והגעה ופיזור מהמוסדות יתבצעו באופן עצמאי בלבד.