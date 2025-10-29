לקראת "הפגנת המיליון" בי-ם: כביש 1 ורחובות רבים ייחסמו

לקראת "הפגנת המיליון" החרדית בירושלים: המשטרה הודיעה היום (רביעי) כי החלה בהיערכות לקראת העצרת. במהלכה, החל משעות הצהריים, ייחסמו כבישים ורחובות רבים בבירה.

השינויים בהסדרי התנועה בכניסה וביציאה מירושלים

• החל מ-12:00, ייחסם כביש 1 לתנועת כלי רכב פרטיים בשני הכיוונים, ממחלף לטרון ועד הכניסה לעיר.

• הכניסה לירושלים דרך כביש 1 תותר רק לאוטובוסים מאורגנים מראש.

• תושבי יישובי הרי ירושלים, כדוגמא נווה אילן, מבשרת ציון, אבו גוש ושורש, ואלו העובדים ביישובים אלו, יורשו לעבור בחסימות המשטרתיות בהצגת תעודת זהות או עובד.

• כביש 443 יישאר פתוח לתנועה, והכניסה והיציאה מהעיר תתאפשר דרכו.

• תנועת התחבורה הציבורית לכיוון היציאה מהעיר תתבצע דרך מסוף הארזים שבצפון ירושלים.

הרחובות שייחסמו לתנועה בתוך ירושלים

• רחוב גבעת שאול ייחסם לתנועת רכבים בשני הכיוונים.

• רחוב ייפו ייחסם מרחוב הטורים ועד ירמיהו בשני הכוונים.

• מחלף גבעת שאול-רמות ייחסם לכל הכיוונים.

• רחוב בן צבי/הרב שמואל ברוך ייחסם לכיוון הכניסה לעיר.

• שדרות שז"ר ייחסם לכיוון מחלף גבעת שאול.

שדרות הרצל ייחסם מצומת רבין לכיוון גשר המיתרים.

נציין, כי צפויים להיסגר רחובות נוספים ודרכי גישה סמוכים המובילים למוקדי התקהלות, בהתאם לצורך.

המשטרה ציינה כי במהלך ההפגנה חל איסור מוחלט על העברת אש או חפצים, ועל הטסת רחפנים באזור ללא אישור מוקדם. בנוסף, מולץ להימנע מנסיעה לאזור הכניסה לירושלים החל משעות הבוקר ולהסתייע באפליקציות הניווט.