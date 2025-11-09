שיא בקטל בכבישים - רגב מתנערת: "יש פה בלבול בנוגע לאחריות"

באחת השנים המדממות ביותר בכבישי ישראל, כשמספר ההרוגים בתאונות שובר שיאים, שרת התחבורה מירי רגב השיקה היום (ראשון) באיחור של שלוש שנים את התוכנית הלאומית לבטיחות בדרכים - אך מתנערת מאחריות על הקטל בכבישים ועל מאות הקורבנות - במשמרת שלה. כתבת i24NEWS עדי כהן הביאה את הפרטים המלאים הערב ב"המהדורה המרכזית".

התכנית המתומחרת בכ-350 מיליון שקלים, שתובא לאישור הממשלה בשבוע הבא, מסמנת לה למטרה הפחתה של 5%-25% בהיקף ההרוגים בכבישים לשנים הבאות, לעומת היעד הממשלתי הקודם - בו כשלה הממשלה: הפחתת מספר ההרוגים במחצית.

בתקופת כהונתה של הממשלה הנוכחית זינק מספר ההרוגים בתאונות דרכים לשיאים חדשים וקשים - עם 439 הרוגים בשנה שעברה, אלא ששרת התחבורה שבמשמרת שלה נשברו השיאים האלה, מתנערת מאחריות כאמור.

בכנס החירום הלאומי לבטיחות בדרכים אמרה רגב כי "תאונות דרכים זה נושא חשוב שחייב טיפול, אבל יש פה בלבול בנוגע לאחריות. משרד התחבורה אחראי על תשתיות, אך בנוגע לאכיפה - יש כמה משרדים שאחראים לסוגיה הזו". בפועל, האחריות החוקית הרשמית לסוגיה נתונה למעשה לידי משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

צפו בדיווח המלא מתוך "המהדורה המרכזית" - בראש העמוד