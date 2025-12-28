השנה המדממת ביותר אי פעם בחברה הערבית: 252 נרצחים ב-2025

עמותת יוזמות אברהם פרסמה היום (ראשון) דו"ח סיכום לשנת 2025 שקבע כי זו הייתה השנה הקטלנית ביותר אי פעם בחברה הערבית בישראל. על פי הנתונים, 252 אזרחיות ואזרחים ערבים קיפחו את חייהם ב-218 מקרי אלימות ופשיעה - עלייה נוספת לעומת שנת 2024, שבה נרצחו 230 בני אדם.

צעירים, משפחות ונשים - במוקד הפגיעה

מן הנתונים עולה כי 88% מהקורבנות נורו למוות - עדות לקטלניות הנשק החם ולזמינותו. למעלה מ-72% מהנרצחים היו בגילאי 18-40, כאשר יותר ממחציתם בני 18-30.

תופעה נוספת עולה מהדו"ח: עשרות מהקורבנות היו בני אותה משפחה - אחים, בני דודים, בני זוג ואף אב ובנו - לעיתים באותו אירוע. המשמעות היא פגיעה מצטברת, עמוקה ומתמשכת, במשפחות שלמות שאיבדו כל סיכוי לשוב לשגרה.

בשנת 2025 נרצחו גם 23 נשים ערביות - המספר הגבוה ביותר שנרשם עד כה. חלקן נפלו קורבן לאלימות במשפחה, ואחרות לאלימות של ארגוני פשיעה ומעגלי נקמה.

עלייה חדה בהרוגים במהלך פעילות משטרתית

הדו״ח מצביע גם על כך ש-12 אזרחים ערבים נהרגו במהלך פעילות משטרתית בשנת 2025 - עלייה חדה לעומת שנה אחת קודם.

לוד, נצרת, רמלה ורהט – הערים המדממות המרכזיות

לוד מוסיפה להיות, בשנה השלישית ברצף, העיר שבה מספר הקורבנות הגבוה ביותר בחברה הערבית, לצד נצרת. גם ברהט נרשמת תמונה קשה במיוחד, עם 11 נרצחים בעיר מתחילת השנה.

הדו״ח מצביע על כך שהאלימות הפכה למכת מדינה מתמשכת, הפוגעת לא רק בחברה הערבית אלא בחברה הישראלית כולה. מקרי הרצח מתרחשים בתדירות גבוהה, ללא תחושת ביטחון בסיסית, ומלווים בתחושה קשה של הפקרה והיעדר מענה אפקטיבי מצד המדינה.

משהירה שלבי ואמנון בארי-סוליציאנו, מנהליה השותפים של יוזמות אברהם נמסר: "המספרים של שנת 2025 הם כתב אישום חמור נגד הממשלה הנכשלת לחלוטין בטיפול במגפת הפשיעה והרצח. במקום השקעת משאבים וניהול אסטרטגי, הכולל מאמץ משולב ומתואם של כלל משרדי הממשלה, אנו מקבלים קיצוצים בתקציבים ובתכניות, חוסר תיאום והידברות עם החברה הערבית, פיענוח נמוך ביותר של פשעים ותיעדוף משימות לקוי של המשטרה. מדובר באזלת יד והפקרה של חיי אדם".

"במטרה לעצור את ההידרדרות, יש להחליף לאלתר את השר הכושל לביטחון לאומי ולהתחיל להתמודד עם אתגר הפשיעה והאלימות באופן אסטרטגי, הכולל גם שיטור, מניעה ואכיפה יעילים וגם התמודדות עם גורמי העומק לפשיעה. אסור להשלים עם מציאות שבה דם נשפך כעניין שבשגרה. חיי ערבים אינם הפקר", נמסר.