הספר העתיק של יהודי אתיופיה מוצג לראשונה בחג הסיגד

בישראל מציינים היום (חמישי) את יום הסיגד, אחד הימים החשובים של יהודי אתיופיה - יום של התכנסות, צום ותפילה במטרה להגיע לירושלים. בתוך כך, "האורית", הספר הקדוש ביותר של הקהילה, יוצג לראשונה לציבור.

במשך דורות ארוכים באתיופיה, על פסגות ההרים, התאחדה הקהילה לתפילה המונית לציון. הקהילה צמה עד צהרי היום, וקיימה את מסורת הסיגד כסמל לחיבור המתמשך לארץ ישראל והחלום שלפיו חיו את כל חייהם - להגיע לירושלים. השנה מתקיים רגע יוצא דופן. כאמור, "האורית", כתב יד עתיק בן כ-200-300 שנה, יוצא מבית הגנזים של הספרייה הלאומית ומוצג לראשונה לציבור באירוע המרכזי בירושלים.

ה"אורית" נחשבת לאחד מנכסי צאן הברזל החשובים ביותר של הקהילה. האורית הייתה שייכת לקייס אבא יצחק יאסו, מהחשובים במנהיגי יהדות טיגראי (המחוז הצפוני באתיופיה, בו התגוררו קהילות יהודיות רבות) שעלה לארץ ב-1981.

לפני פטירתו יאסו הותיר צוואה מפורשת - הספר יימסר לירושלים ויהפוך לנכס ציבורי של כל עם ישראל. משפחתו כיבדה את בקשתו, ולפני מספר שנים הם מסרו את כתב היד לספריה הלאומית בירושלים, בה הוא שמור מאז.

הסיגד, יום מיוחד ועתיק בן אלפי שנים, שייחודי ליהדות אתיופיה, מצויין 50 יום לאחר יום הכיפורים ומדובר ביום של צום, סליחות ותפילה.

באתיופיה היו עולים כל יהודי הקהילה להר גבוה ומתפללים לכיוון ירושלים בתקווה להגיע לארץ הקודש. היום בישראל, לאחר שהקהילה הגשימה את חלומה לגור בציון, מתכנסים בני הקהילה האתיופית בירושלים בארמון הנציב והכותל לתפילה לבניית בית המקדש בנוכחות קייסים ומכובדי הקהילה. בעיני יהודי אתיופיה, הסיגד הוא לא חג, אלא יום של צום, תענית, התכנסות ותפילה.

מאז 2008 הוכר הסיגד כיום מיוחד רשמי בישראל. הוא מצוין בטקסים ממלכתיים לצד אירועים קהילתיים בכל רחבי הארץ. השנה תוצג האורית המקורית לראשונה לציבור - על מנת לאפשר לחברי הקהילה ולציבור הרחב לראות מקרוב את אחד העדויות למסורת בת אלפי שנים של יהדות אתיופיה, ששמרו על יהדותם במשך דורות למרות היותם קהילה מבודדת.