שלושה בני אדם נפצעו היום (שני) באורח קל בעקבות קריסת מרפסת על בית עסק בשכונת רחביה בירושלים. כמו כן, במקום גבר לכוד מחוסר הכרה.

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המשטרה מסרה כי "שוטרי מחוז ירושלים פועלים לצד כוחות חילוץ רפואה והצלה בשעה זו ברחוב קק"ל בעיר, בעקבות קריסת מרפסת במבנה. הכוחות פועלים לחילוץ לכודים ולמתן טיפול רפואי למספר פצועים בזירה, לצד בידוד הזירה וסגירת הצירים המובילים אליה. הציבור מתבקש להימנע לחלוטין מהגעה לאזור האירוע, על מנת לאפשר לכוחות החירום לבצע את פעולות החילוץ והצלת החיים הנדרשות".

מכבאות והצלה לישראל נמסר: "צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת האומה הוזנקו לפני זמן קצר בעקבות דיווח על קריסת מרפסת מעל מסעדה ברחוב קק"ל בירושלים. על פי הדיווח הראשוני, קיים חשש למספר לכודים במקום. לוחמי האש מבצעים סריקות, פעולות חילוץ והערכת מצב בזירה, לצד כלל כוחות החירום וההצלה. פרטים נוספים יימסרו בהמשך בהתאם להתפתחויות".