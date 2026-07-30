הקרב על הריבונות: אלי לוי במסע בעקבות קריסת מיזם "ייהוד הגליל" | מיוחד.

המלחמה על זהות הגליל מאיימת להתפוצץ. כשהרוב היהודי הולך וקטן בממשלה הנוכחית סימנו את הצפון כיעד הבא אחרי יהודה ושומרון. בשבועות האחרונים שורת תקריות קטנות אך מתוחות מרמזות על מה שעשוי להסלים ברגע. אז מה באמת קורה בגליל - ולמה "ייהוד הגליל", זו לא מילה גסה?

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

המספרים שמאחורי פרויקט "ייהוד הגליל", שנכנס לחיים של כולנו כבר באמצע שנות ה-50, אינם משקרים. למרות השקעות של עשרות מיליארדי שקלים בתשתיות והקמת עשרות מצפים ויישובים - המצב בשטח בשפל חסר תקדים בכל הנוגע לאיזון הדמוגרפי בין יהודים לערבים, כאשר בין נוף הגליל לכרמיאל, בלב הגליל, יש פחות מ-15 אחוז יהודים. זה אומר שכל ממשלות ישראל - ימין, שמאל ומרכז - נכשלו במשך עשרות שנים במשימה הזו, שעל נחיצותה כולם מסכימים.

מיכה גולדמן, שהיה ראש מועצת כפר תבור, סיפר: "באמצע שנות ה-70 הייתה הממשלה הראשונה של יצחק רבין, ולמעשה באותם הימים הגליל היה במצב של מיעוט: 49 אחוז אוכלוסייה יהודית ו-51 אחוז אוכלוסייה לא יהודית. ואז רבין קיבל החלטה חשובה מאוד - לתת עדיפות לצפון, לגליל. קראו לזה "אכלוס הגליל", לא ייהוד הגליל - מתוך ראייה של חיים ביחד". "האמונה הייתה שהיישוב העברי ייתן את הכוח, וביחד עם האוכלוסייה הערבית אפשר יהיה לפתח חבל ארץ חשוב למדינת ישראל גם מבחינה ביטחונית", הוסיף.

נתנאל, תושב היישוב החדש רמת ארבל, סיפר: "אנחנו פה שנה וחצי. נלחמתי במלחמה והיינו במילואים, והבנתי כמו כל עם ישראל שצריך לעשות מהלך אחד קדימה בשביל למנוע את המלחמה הבאה שתקרה. הבנו שבגליל הסכנה היא קיומית וממש מיידית". תושב אחר של היישוב הוסיף: "קצת שכחנו מהגליל. חשבנו שזה איזה אזור כזה שאנחנו יוצאים לטייל בו והולכים קצת לנפוש בו בקיץ, אבל אנשים לא באמת מבינים מה קורה פה מתחת לפני השטח".

פרופסור ראסם ח'מאיסי מכפר כנא הוא מתכנן ערים ועוסק בדמוגרפיה. "יש מתח מובנה על בסיס הבטחת רוב דמוגרפי יהודי, וכל המדיניות התכנונית באה לייצר מעין רוב דמוגרפי יהודי בגליל. אני חושב שהשיח של רוב ומיעוט הוא שיח מוטעה מיסודו. הוא מייצר את המתח. במדינת ישראל קיים מגוון אוכלוסיות, וצריך לכבד את כולן ולהעמיד משאבים ציבוריים שוויוניים לכולן, תוך כיבוד הקהילתיות המקומית", אמר.

אופיר שיק, סגן ראש המועצה האזורית גליל תחתון, אמר: "צריך לומר את בפה מלא - אנחנו צריכים כאן אוכלוסייה שמזדהה עם ערכי המדינה במסה משמעותית, כי בקצה של האירועים האלה יכולים להיות לך אירועי "שומר חומות", יכול להיות לך שבעה באוקטובר חס וחלילה". "הבעיה המרכזית היא המשילות. אני חושב שאם הממשלה הבאה לא תגדיר את זה כיעד לאומי ותנקה פה את הכפרים מ-140 אלף נשקים שקיימים פה ברחבי הצפון בהערכת חסר, זה יהיה פסיכי. לא יכולה להיות מדינה ריבונית שמאפשרת את הדבר הזה", הבהיר סגן ראש המועצה.

שיק התייחס גם לקשיים בהקמת יישובים חדשים: "יש כאן בעיית שורש אחת עמוקה שקשורה במערכת המשפטית. אני מתעסק עם היישוב שיבולת מהרגע שהשתחררתי מהצבא ב-2007, 20 שנה, ורק עוד שלושה חודשים אנחנו נצליח לעלות סוף סוף עם הטרקטורים הראשונים. הזיה שאין כדוגמתה. תעודת עניות למדינת ישראל".

שיק סיכם: "הכישלון נעוץ בחוסר היכולת לומר "התיישבות יהודית היא ערך לאומי" ולהבין שהוא חייב לגבור על כל המשפטיזציה. כולנו יודעים שהאירוע הזה הוא אירוע של מאבק על מה יהיה פה".