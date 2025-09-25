חשד שחפץ כבד עף ממשאית - ופגע במיניבוס: שני הרוגים ושלושה פצועים קשה בתאונה בגלילות

מומלצים -

תאונת דרכים קטלנית במחלף גלילות: שני הרוגים, שלושה פצועים קשה ולפחות 12 פצועים נוספים בתקרית קשה שאירעה היום (חמישי) במחלף שבשרון.

על פי החשד, משאית נסעה בנתיב השמאלי לכיוון מזרח כשהייתה עמוסה בשלושה שלטים גדולים. מהלך הנסיעה אחד השלטים השתחרר, פגע בצדו השמאלי של המיניבוס שנסע בנתיב הנגדי לכיוון מערב ולאחר מכן נפל אל הכביש ופגע במיניבוס. כתוצאה מכך, נהרג כאמור נהג הכלי ונוסעים נוספים נפגעו. כוחות הצלה הגיעו לזירה, צוותי כיבוי פועלים לחלץ נוסעים ממיניבוס שנפגע בתאונה.

המשטרה חסמה 3 נתיבים מתוך 4 נתיבים בכביש 5 ממחלף הכפר הירוק למזרח. הנהגים מתבקשים לא להגיע למקום ולנהוג בדרכים חלופיות. ניידות במקום מכוונות את התנועה.

ישראל ביטון וישראל פרץ חובשי איחוד הצלה מסרו: "מדובר בתאונה עם מעורבות רכב הסעות ומספר כלי רכב. עוברי אורח סיפרו כי התאונה אירעה לאחר שנפל ממשאית חפץ מברזל (שילוט חוצות) במשקל כבד על רכב הסעות. למרבה הצער נקבע מותו של נהג הרכב עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבל. כמו כן הענקנו סיוע רפואי ראשוני בזירת התאונה לשמונה שנפצעו באורח בינוני וקל. כוחות כיבוי פעלו בזירה עקב אופי התאונה".