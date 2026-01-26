יום השואה הבינ"ל: 12 אלף שורדים הלכו לעולמם השנה בישראל

לקראת יום השואה הבינלאומי אשר יצוין מחר (שלישי), משרד הרווחה מפרסם נתונים עדכניים על מצבם של שורדי השואה בישראל. על פי ההערכות, כיום חיים בישראל כ-111 אלף שורדים, כאשר 37% מהם (כ-41,800 איש) מקבלים שירותים ממשרד הרווחה.

כמו כן ציינו במשרד הרווחה כי בשנת 2025 הלכו לעולמם כ-12 אלף שורדי שואה. גילם הממוצע של השורדים בישראל עומד על 87 שנים.

במהלך השנה החולפת משרד הרווחה הקצה כ-61 מיליון שקלים עבור שירותים חברתיים וטיפוליים לקהילת שורדי השואה. בין השירותים שמספק המשרד ניתן למצוא ביקורי בית, מועדונים חברתיים לצמצום תחושת הבדידות, ומועדונים המשלבים פעילות חברתית עם ביטחון תזונתי.

על פי מנכ"ל משרד הרווחה, ינון אהרוני, חלק מהשירותים של המשרד כוללים גם מתן פלטפורמה עבור השורדים לספר את סיפורם האישי, לאור החשיבות בהבאת העדויות למודעות העולמית עם הצמצום ההולך וגדל של מספר שורדי השואה בארץ ובעולם.

בנוסף אומרים במשרד הרווחה כי בשנה החולפת החל מיזם משותף עם עמותת "עזר מציון" להגשמת משאלות ליבם של שורדי השואה השוהים בבתי אבות, וכי מתוכנן להמשיך בפעילות התוכנית גם בשנת 2026.

שר הרווחה והביטחון החברתי, חיים כץ: "אנו מחויבים לוודא שכל שורד שואה יחיה חיי כבוד. משרד הרווחה ביצע בעבר מבצעים יזומים למימוש זכויות של ניצולי שואה וגם היום פועל להבטחת מענים ראויים תוך ליווי אישי ושירותים מותאמים. נמשיך לפעול כמיטב יכולתנו, בקשב רב לצרכים בשטח, כדי שאף שורד לא יישאר בבדידות וללא מענה".