בת שמונה נפלה אל מותה מקומה 9 בבניין מגורים בשדרות

מומלצים -

ילדה בת שמונה נפלה הבוקר (חמישי) אל מותה מקוה 9 בבניין מגוריה בשדרות. המשטרה הודיעה כי פתחה בבדיקת נסיבות האירוע הטרגי.

פראמדיק מד"א, גאורגי גוליאק, סיפר: "קיבלנו קריאה על ילדה שנפלה מגובה רק בבניין מגורים. הגענו למקום במהירות וראינו את הילדה שוכבת על המדרכה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה עם חבלה רב מערכתית. התחלנו בביצוע פעולות החייאה ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה אנוש".

מעיריית שדרות נמסר: "משתתפים בצערה הכבד של משפחת הילדה שנפלה הבוקר אל מותה מבניין מגוריה בעיר. עם הדיווח הראשוני על המקרה, הגיעו למקום במיידי צוותי אגף שירותים חברתיים, בראשותו של מנהל האגף, עידו ז'ולטי, והם מלווים בשעות קשות אלו את המשפחה".

"העירייה תמשיך ללוות את המשפחה בכל הנדרש גם בימים הקרובים. אגף החינוך ובית הספר בו לומדת הילדה עודכנו על המקרה ונערכים לתת את המענה המתאים לצוות בית הספר ולתלמידים והתלמידות", מסרה העירייה.

מנתוני ארגון בטרם לבטיחות ילדים עולה כי בחמש השנים האחרונות 20 ילדים איבדו את חייהם כתוצאה מנפילה מגובה. מדובר במקרה השני בשנת 2025 בו ילד מת כתוצאה מנפילה מגובה.