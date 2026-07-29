סגירת מעגל היסטורית: שרידי סבו וסבתו של הרצל בדרך לקבורה בישראל

במסגרת מהלך היסטורי וסמלי בתולדות הציונות, הוצאו היום (רביעי) בבלגרד שרידיהם של שמעון לייב ורבקה הרצל, סבו וסבתו של בנימין זאב הרצל, מבית העלמין היהודי בזמון. הוצאת השרידים התקיימה בהתאם להנחיות הדתיות והחוקיות המקומיות, בנוכחות נציגי ההסתדרות הציונית העולמית, זק"א ומשרד החוץ, בתום ארבע שנים של מאמצים דיפלומטיים מורכבים.

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המהלך יוצא לפועל 77 שנים לאחר שהועלו עצמותיו של חוזה המדינה עצמו, לקראת קבורתם מחדש של השניים בחלקת המשפחה בהר הרצל.

הרצל שאב השראה רבה מסבו, שמעון לייב, ששימש כ"בעל תוקע" בבית הכנסת של הרב יהודה שלמה אלקלעי, ומעבר השרידים לישראל מחבר בין עולם המסורת היהודית לחזון שיבת ציון.

בעקבות השלמת ההליך מסר יעקב חגואל, יו"ר ההסתדרות הציונית העולמית: "כשציון משיבה אליה את בניה, היא משיבה גם את אבותיה. סבו וסבתו של הרצל מגיעים סוף סוף אל המנוחה ואל הנחלה, לצד נכדם, בלב ירושלים". צבי חסיד, מנכ"ל זק"א, הוסיף כי הארגון גאה "להיות שותף למשימה לאומית וערכית מן המעלה הראשונה, המשלבת את זכות תקומת ישראל עם מצוות העלאת נפטר לקבורה בארץ ישראל".

טקס הקבורה הממלכתי צפוי להתקיים ביום רביעי הבא בהר הרצל, במלאת 77 שנים בדיוק להעלאת עצמותיו של חוזה המדינה לירושלים בשנת תש"ט (1949). באירוע צפויים להשתתף נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הנהלת ההסתדרות הציונית העולמית ואישי ציבור בכירים. העלאת העצמות מסמלת סגירת מעגל לאומית ומשפחתית המאחדת מחדש את בני משפחת הרצל בלב מדינת ישראל.