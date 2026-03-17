תושבי קו העימות לא התפנו הפעם מבתיהם, והחקלאים מביניהם ממשיכים לעבד את חלקות האדמה - למרות המלחמה והשיגורים מעל ראשיהם. מדובר בנקודות הצפוניות בארץ, שבהן זמן ההתרעה הוא 15 שניות - כך שצריך להיות בעל אופי מיוחד כדי לעבוד את האדמה. כתבנו יונתן רוה ליווה אותם במציאות המסוכנת - והסוריאליסטית הזאת.

במטולה, במושבה הצפונית בישראל, אפשר ממש לגעת בגבול, וגם לגדל שם אפרסקים שמגיעים עד הגדר. טל לא התפנה במהלך במלחמה, אלא נשאר בכיתת הכוננות. טיל נט פגע בביתו, שאותו הוא כבר החל לשפץ ומי שגרים שם - מבינים את המשמעות של הרס וסכנה.

במשק קורלנדר שבבית הלל, על המטעים אחראי טומי, על החנות בנו הצעיר, על הרפת בנו הבכור, כרגע שני הבנים במילואים והנטל נופל על האב. בנו של טומי התאבד לפני כמה חודשים ואחיו של טומי לא בקו הבריאות, והוא מסייע לו במה שיכול.

טל איבד חברים במהלך המלחמה הקודמת, מכה קשה עבורו ועבור המושבה כולה היא מותו של עומר ויינשטיין חברו הטוב, חקלאי שנרצח מטיל של חיזבאללה באוקטובר 2024.

השדות ייחרשו ועצים יושקו, האדמה תניב פרי, בכל עונה, ולא משנה אם יירד גשם, ברד או טפטופים.