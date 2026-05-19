נטע גרבר, אמא לשניים מהצפון, צימררה היום (שלישי) מדינה שלמה. בפוסט ששיתפה ברשתות החברתיות סיפרה: "אני שולחת את הילדים שלי לבית הספר בהסעות נפרדות כדי שאם אחד יפגע, ישאר לי עוד ילד".

בתחילת הפוסט כתבה נטע: "מבקשת ממכם לקרוא! אני לא מחפשת רחמים, רק הכרה! מעולם לא הרגשתי אדם כל כך שקוף ואני מבינה שלאף אחד פשוט אין מושג מה קורה פה! אתם יודעים שאני שולחת את הילדים שלי לבי"ס בשתי הסעות נפרדות כדי שאם אחד יפגע ישאר לי עוד ילד?".

"אתם יודעים שלפי ההנחיות אני אמורה לא לפתוח את העסק שלי כי אין לי מרחב מוגן, ואף אחד לא נותן פיתרון מיגוני או כלכלי אבל אני חייבת להתפרנס? (והייתה לי אזעקה אתמול בזמן שישבתי על האובניים). אתם יודעים שאנחנו לא ישנים כי הלילות שלנו הם רעש מטורף לגמרי של סוללות תותחים, מטוסי קרב, יירוטים ועוד שלל רעשים?".

"המצוקה הנפשית שלנו היא פשוט אירוע בלתי נתפס. ואף אחד לא מדבר איתנו. אין לנו מושג מה קורה, כמה זמן זה יימשך, או איך אמורים להמשיך ככה. אווירת הישרדות, תחושת בדידות וחוסר אונים, רגשות בעוצמות שמעולם לא פגשתי בעצמי (ובכל הסובבים והסובבות אותי), וכן אני מטפלת בעצמי! אבל טיפול לא מבטל מציאות בלתי אפשרית".