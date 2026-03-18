לאחר נפילת הרסיס ליד תחנת סבידור מרכז בת"א: פעילות הרכבת חודשה בהדרגה

אחרי פגיעת הטיל בתחנת רכבת תל אביב סבידור מרכז, ברכבת ישראל הודיעו הבוקר (רביעי) כי פעילות הרכבת תחודש בהדרגה החל מהשעה 6:00, כולל בתחנה עצמה.

לפי הודעת הרכבת, ​בשל האירוע, רכבות בקו ירושלים יצחק נבון-הרצליה תופעלנה בין תחנות ירושלים יצחק נבון ונתב"ג בלבד. אך ניתן לבצע החלפת רכבות בתחנה ולהמשיך לכלל יעדי הנסיעה. ​יתר קווי הרכבת ברחבי הארץ יפעלו כסדרם.

​"צוותי הרכבת עמלו לאורך כל הלילה לתיקון הנזקים והכשרת התחנה, על מנת לאפשר את החזרת השירות לסדרו במהירות המרבית", נמסר בהודעת רכבת ישראל. "יובהר כי בשל העבודות המתבצעות במקום, נראות התחנה אינה מיטבית בעת הזו". כמו כן, ברכבת ישראל ממליצים להתעדכן בפלטפורמות הדיגיטליות על השינויים הצפויים.

הלילה בוצע ירי נרחב מאיראן לאזורים נרחבים בישראל. טיל מצרר ששוגר ולא יורט גרם לנפילות בזירות רבות. באחת הזירות - פגיעה ישירה בבית ברמת גן, בני זוג בשנות ה-70 לחייהם נרצחו. מסתמן כי בני הזוג נעזרו בהליכון ולא הספיקו להגיע למרחב המוגן.