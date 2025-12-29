גבר נפגע ממרפסת שקרסה עליו: הסופה "קורנרו" מגיעה לשיאה

הסופה "קורנרו" הגיעה לישראל ביום שבת, ובתחילתה נרשמו בעיקר גשמים מקומיים במספר מוקדים. היום המערכת מגיעה לשיאה - עם רוחות חזקות במהירות של 90-100 קמ"ש, עשרות מילימטרים של גשם ברחבי הארץ, וברד כבד שכיסה את הצפון.

אירוע חריג התרחש בדרום העיר תל אביב, לאחר שהולך רגל שירד מהאוטובוס - נפגע ממרפסת שקרסה עליו. הגבר, כבן 70, נפצע באורח קשה ופונה לקבלת טיפול רפואי עם חבלת ראש.

פראמדיק מד"א שמחה סימנדוייב וחובש מד"א שמעון פרש סיפרו כי "הגבר שכב על המדרכה בסמוך למבנה כשהוא בהכרה מעורפלת ומסביבו לבנות שקרסו, הוא סבל מחבלה רב מערכתית. הענקנו לו טיפול רפואי ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו מוגדר קשה".

ממד"א נמסר כי צוותים הוזנקו לסייע בחילוץ באירוע הצפות בכבישים ובבתים בשורת יישובים ברחבי הארץ, בהם ירושלים, תל אביב, חיפה, אשדוד, רמת גן, ביתר עילית, טירה, מבשרת ציון, בית שאן ואבו גוש.

בהרצליה חובשי מד"א טיפלו בנהג רכב פרטי, לאחר שעץ קרס על רכבו תוך שנהג ברחוב העצמאות בעיר. הנהג טופל במקום ולא נזקק לפינוי לבית החולים.

בירושלים צוותי כבאות והצלה נמצאם בדרכם לבית ספר לחינוך מיוחד לאחר שהתקבל דיווח כי ישנה הצפה משמעותית במבנה. כמו כן דווח על קריסת עצים והצפות במספר מוקדים בעיר. בשעות הבוקר צוות כבאות והצלה חילץ רכב שנלכד במעבר מים סמוך לכביש 65 ליד מגידו.

בכרמיאל והסביבה דווח בשעות הבוקר על מטחי ברד גדולים וכבדים, שאף נערמו בשכבה דקה על האדמה. בעכו מספר עצים קרסו, ואף מבני פח נעקרו ממקומם בשל הרוחות החזקות.

מחברת נתיבי ישראל דווח כי בדרום ובמרכז מספר כבישים נחסמו לתנועה בשל הצפות, בהם כביש 234 בגשר צאלים, כביש 463 בבנימין בין צומת הדואר לנעלה, כביש הכניסה לנאור הכיכר שבסמוך לים המלח, וכן כביש 4 לכיוון דרום באזור מחלף חולון. כמו כן נרשמו עומסי תנועה רבים בצירי התנועה הראשיים בצפון ובמרכז. בבני ברק אירעה תקלה ברמזורים בציר ז'בוטינסקי המרכזי, גם בשל הגשמים, ובמקום נוצר עומס תנועה כבד.

על פי השירות המטאורולוגי, הגשמים צפויים להישאר איתנו עד מחר. ביום רביעי צפויה הפוגה קלה בגשמים ברוב הארץ. בצפון עדיין צפוי לרדת גשם מקומי קל, ובמישור החוף ימשיכו לנשב רוחות חזקות.