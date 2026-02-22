טרגדיה באזור: צעיר נורה למוות בביתו לאחר משחק בנשק עם חברו

צעיר נורה היום (ראשון) למוות בביתו באזור, לאחר משחק בנשק עם חברו. צוותי מד"א ביצעו בצעיר פעולות החייאה אך נאלצו לבסוף לקבוע את מותו במקום.

המשטרה פתחה בחקירה ועיכבה שני מעורבים, בהם אחד משכניו של ההרוג. עוד מסרה המשטרה כי גורמי מקצוע מטפלים באירוע ברגישות המתבקשת.

הלל חמאוי ראש צוות זק"א באזור ומתנדב זק"א אושי רוזנברג שמטפלים בזירה הקשה סיפרו: "מוקד זק"א הזניק אותנו לבית ביישוב, מדובר בגבר צעיר שנורה וכוחות ההצלה שהגיעו למקום קבעו את מותו במקום. בסיוע מתנדבי זק"א נוספים אנו דואגים לכבוד המת ולאיסוף הממצאים הרבים ומסייעים לחוקרי המז״פ שפועלים במקום הגופה תועבר להמשך טיפול ובירור במכון הלאומי לרפואה משפטית".