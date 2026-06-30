צפו: גל מדוזות ענק הגיע לתחנת הכוח באשקלון

עם תחילת עונת הקיץ, נחילי מדוזות הגיעו היום (שלישי) לחופי הדרום ונסחפו אל מערכות הקירור של תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון.

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מחברת החשמל נמסר כי "צוותי חברת החשמל בתחנה, הערוכים לתופעה העונתית הזו, פועלים בשטח ומנקים את המסננים באופן שוטף. המדוזות מפונות למכלים ייעודיים כדי לאפשר זרימה חופשית של מי ים ולשמור על עבודה תקינה של יחידות הייצור".

בחברת החשמל מבהירים כי התחנה פועלת כסדרה, וכי אספקת החשמל נמשכת כרגיל וללא כל שיבוש.