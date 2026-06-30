צפו: גל מדוזות ענק הגיע לתחנת הכוח באשקלון

עם תחילת עונת הקיץ, נחילי מדוזות הגיעו לחופי הדרום ונסחפו אל מערכות הקירור של תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון • בחברת החשמל מבהירים כי התחנה פועלת כסדרה

עדי כהן
עדי כהן ■ כתבת כלכלה ■ instagram.com
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גל מדוזות הגיע לתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון
גל מדוזות הגיע לתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון חברת החשמל

עם תחילת עונת הקיץ, נחילי מדוזות הגיעו היום (שלישי) לחופי הדרום ונסחפו אל מערכות הקירור של תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון.

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גל מדוזות הגיע לתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון (קרדיט: חברת החשמל)
גל מדוזות הגיע לתחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון (קרדיט: חברת החשמל)

מחברת החשמל נמסר כי "צוותי חברת החשמל בתחנה, הערוכים לתופעה העונתית הזו, פועלים בשטח ומנקים את המסננים באופן שוטף. המדוזות מפונות למכלים ייעודיים כדי לאפשר זרימה חופשית של מי ים ולשמור על עבודה תקינה של יחידות הייצור".

בחברת החשמל מבהירים כי התחנה פועלת כסדרה, וכי אספקת החשמל נמשכת כרגיל וללא כל שיבוש.

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