סמ"ר אביעד אלחנן וולנסקי ז"ל הובא היום (שישי) למנוחות לאחר שנפל אתמול בקרב בדרום לבנון. וולנסקי שירת כלוחם בגדוד 77 בחטיבה 7 של חיל השריון, הוא נהרג בעקבות פגיעת טיל נ"ט ששוגר מצפון לנהר הליטאני לעבר הכוח בו היה חבר. כתוצאה מהירי נפצעו ארבעה לוחמים נוספים.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אביעד ז"ל, תושב ירושלים, בן 21 במותו, היה בן בכור לאלישבע ויאיר וולנסקי, המשמש כמבקר מערכת הביטחון. טרם גיוסו לצה"ל, אביעד למד בישיבת ההסדר איתמר אשר איבדה שמונה מבוגריה במלחמה.

אביו יאיר אמר בהספדו בלוויה שאביעד לא היה אמור להתגייס ללוחמה בשל בעייה בריאותית, אך עבד קשה כדי להעלות פרופיל, ואף התאמן כדי לעמוד בדרישות המסלול הלוחם אליו התקבל.

עוד ספד אביו של אביעד: "היית בן בכור, ילד חברותי ובעל מרץ, אהוב על כולנו. לאט לאט צמחת להיות בכור כארז, חכם ונבון, חלק מרכזי בחבורה. חניך ומדריך בתנועת נוער. לא אהבת לשבת בבית ורצית לטרוף את החיים והחברים היו מעל הכל. בשנים האחרונות לא היית הרבה בבית, אבל כשהיית שימחת אותנו".