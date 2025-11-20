אחרי הפינוי בגוש עציון - מאחז חדש הוקם באישור המועצה

לאחר פינוי המאחז "צור משגבי" בגוש עציון השבוע, מאחז חדש הוקם הבוקר (חמישי), הפעם בתיאום עם המועצה. בתים ראשונים ביישוב הונחו במקום בליווי ראש המועצה ירון רוזנטל.

המאחז ממוקם בשדמה, סמוך לבית לחם. לטענת התושבים מדובר בנקודה אסטרטגית שמחברת בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים ויוצרת רצף יהודי בין יישובי גוש עציון. במקום היה בעבר בסיס צבאי שננטש לפני שנים רבות.

ראש המועצה רוזנטל מסר: "הלילה הקמנו ישוב חדש בגוש עציון בשדמה סמוך לבית לחם. אלפיים שנה התפללו יהודים לשוב לבית לחם והנה אנחנו זכינו. זכינו לחזור לעירה של רחל אימנו, של דוד המלך, יישוב שיחזק את הקשר בין מזרח גוש עציון לבין ירושלים. תודה רבה לשותפינו באמנה ולאנשי המועצה שעבדו פה כל הלילה".

לפי סעיף 27א

ביום שני האחרון צה"ל פינה במשך 7 שעות את מאחז "צור משגבי" באזור. עימותים קשים פרצו ומספר שוטרי מג"ב נפצעו, בהם אחד שנפגע בראשו מאבן שהושלכה לעברו. בנוסף, לפחות אדם אחד נפגע מכדור ספוג שנורה לעברו על ידי כוחות הביטחון. במאחז התגוררו כ-20 משפחות, והוא הוקם לפני שנתיים. חילופי האשמות בנושא נרשמו בקואליציה, כאשר חברת הכנסת לימור סון הר מלך פנתה לשר בצלאל סמוטריץ' בדחיפות וטענה כי ההריסה היא "צעד הרסני וחסר אחריות שיש לעצור לאלתר".