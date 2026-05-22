פרצו את הכניסה בהר הבית - וניסו להקריב קורבן שבועות: 13 צעירים נעצרו

קבוצת צעירים הגיעו לאחד משערי הר הבית, החלו לרוץ תוך פריצת הגידור והשוטרים המוצבים במקום, ונכנסו לשטח הר הבית תוך ניסיון לבצע קורבן שבועות בשטח הר הבית • הם נעצרו להמשך חקירה

שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
הר הבית, ארכיוןJamal Awad/Flash90

שוטרי מרחב דוד ממחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עצרו היום (שישי) 13 צעירים בעיר העתיקה, לאחר שפרצו את החסימה באחת הכניסות להר הבית.

הצעירים שהגיעו לאחד משערי הר הבית, החלו לפתע לרוץ תוך פריצת הגידור והשוטרים המוצבים במקום, ונכנסו לשטח הר הבית תוך ניסיון לבצע קורבן שבועות בשטח הר הבית.

לאחר שפרצו את הכניסה בהר הבית: 13 צעירים נעצרו בעיר העתיקה לפי סעיף 27א׳

שוטרי מרחב דוד ומג"ב, שהיו בעקבותם, הוציאו אותם במהירות משטח ההר, והם נעצרו להמשך חקירה.

