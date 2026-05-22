פרצו את הכניסה בהר הבית - וניסו להקריב קורבן שבועות: 13 צעירים נעצרו
קבוצת צעירים הגיעו לאחד משערי הר הבית, החלו לרוץ תוך פריצת הגידור והשוטרים המוצבים במקום, ונכנסו לשטח הר הבית תוך ניסיון לבצע קורבן שבועות בשטח הר הבית • הם נעצרו להמשך חקירה
שלומי הלרכתב ירושלים ושטחים
1 דקות קריאה
שוטרי מרחב דוד ממחוז ירושלים ולוחמי מג"ב עצרו היום (שישי) 13 צעירים בעיר העתיקה, לאחר שפרצו את החסימה באחת הכניסות להר הבית.
הצעירים שהגיעו לאחד משערי הר הבית, החלו לפתע לרוץ תוך פריצת הגידור והשוטרים המוצבים במקום, ונכנסו לשטח הר הבית תוך ניסיון לבצע קורבן שבועות בשטח הר הבית.
שוטרי מרחב דוד ומג"ב, שהיו בעקבותם, הוציאו אותם במהירות משטח ההר, והם נעצרו להמשך חקירה.
