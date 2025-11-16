"האמנתי שאני בבית רק כשראיתי את הצלב האדום": גיא גלבוע דלאל בריאיון ראשון
אחרי נאומו המרגש בכיכר החטופים בשבת, שורד השבי בריאיון מיוחד לi24NEWS על תקופת השבי ברצועת עזה • במשך 738 ימים, על אף הטרור הפסיכולוגי, הוא סירב להישבר למרות העינויים שעבר • צפו בריאיון
יונתן רוהכתב i24NEWS
1 דקות קריאה
גיא גלבוע דלאל היה בשבי חמאס במשך 738 ימים, ולפני כחודש הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים. בריאיון ראשון במסגרת במהדורה המרכזית של i24NEWS, הוא מספר לכתבנו יונתן רוה על העינויים שעבר, השהייה במנהרות, על חברו הטוב אביתר דוד שהיה לצידו לאורך רוב תקופת השבי, ועל הרוח, שלמרות הטרור הפסיכולוגי שהופעל עליו, גם לקראת השחרור - לא נשברה.
צפו בריאיון המלא בראש העמוד
