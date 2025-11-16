"האמנתי שאני בבית רק כשראיתי את הצלב האדום": גיא גלבוע דלאל בריאיון ראשון

גיא גלבוע דלאל היה בשבי חמאס במשך 738 ימים, ולפני כחודש הוא שוחרר במסגרת עסקת החטופים. בריאיון ראשון במסגרת במהדורה המרכזית של i24NEWS, הוא מספר לכתבנו יונתן רוה על העינויים שעבר, השהייה במנהרות, על חברו הטוב אביתר דוד שהיה לצידו לאורך רוב תקופת השבי, ועל הרוח, שלמרות הטרור הפסיכולוגי שהופעל עליו, גם לקראת השחרור - לא נשברה.

