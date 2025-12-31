חיים שחזרו לפעום: סיכום שנה קצת אחר - היישר מעוטף עזה

לפני קצת יותר משנתיים, המציאות הכתה בנו בעוצמה. חמש רשויות ו-62 אלף אזרחים פונו, 47 יישובים התרוקנו - חלקם בלי לדעת מתי, אם בכלל, יחזרו. זו הייתה טראומה לאומית שאנחנו עוסקים בה מאז מדי ערב. לרגל השנה החדשה, מגישת ה"מהדורה המרכזית" מירי מיכאלי הביאה סיכום שנה קצת אחר - היישר מעוטף ישראל, ותמונת המצב בסוף 2025 - מספרת סיפור אחר לגמרי.

65 אלף תושבים גרים היום בעוטף עזה, יותר מאשר בערב הטבח הנורא. מעל 90% שפונו חזרו לבתיהם; 42 יישובים שבו לעוטף ואלף צעירים עברו לגור בו.

נוספו כ-2,000 תלמידים למערכת החינוך, למעלה מ-3,000 תושבים חדשים בעוטף, בשדרות נבנו אלף יחידות דיור חדשות. אלה לא רק נתונים של השנה שנגמרת - אלה חיים שחזרו לפעום. בתים שנפתחו מחדש, גנים, בתי ספר, קהילות. זה סיפור על עם שנפגע - ובחר לקום. על אזור שספג - והחליט לגדול.

