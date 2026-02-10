43 שנים לרצח אמיל גרינצוויג: הרצח הפוליטי הראשון בישראל

בדיוק היום, 10 בפברואר 2026, מציינת ישראל 43 שנים לאחד האירועים המטלטלים בתולדותיה: רצח פעיל השמאל אמיל גרינצוויג. בערב יום חמישי של שנת 1983, התכנסו כ-2,500 מפגינים בצעדה שארגנה תנועת "שלום עכשיו", במחאה על מסקנות ועדת כהן שחקרה את הטבח בסברה ושתילה בלבנון.

המוחים, שקראו לפיטוריו של שר הביטחון דאז אריאל שרון, נתקלו באלימות קשה לאורך מסלול הצעדה, שכללה יידוי אבנים, יריקות וקריאות נאצה. בסמוך לבניין בנק ישראל בירושלים, הגיע המתח לשיא כאשר יונה אברושמי השליך רימון רסס ללב ההמון.

לקריאה נוספת

64 שנים ל"שבת השחורה": היום שבו הלירה הישראלית קרסה ב-66% - ואנשים יצאו לרחובות

היום לפני 22 שנה: הפיגוע הרצחני בקו 19 בירושלים

אמיל גרינצוויג, שהיה אז בן 35 בלבד, נפגע מהרסיסים בצווארו ומעל ליבו ונהרג במקום. גרינצוויג, יליד רומניה ובוגר האוניברסיטה העברית, היה קצין מילואים בצנחנים שלחם בארבע מלחמות, ובחייו האזרחיים פעל כמורה למתמטיקה וכמחנך לדיאלוג בין יהודים לערבים והיה פעיל "שלום עכשיו". ברצח נפצעו תשעה מפגינים נוספים, בהם אברהם בורג.

החקירה המורכבת נמשכה כמעט שנה, עד למעצרו של אברושמי, שטען כי פעל תחת השפעת ההסתה נגד תנועות השמאל באותה תקופה. הוא הורשע ברצח ונידון למאסר עולם, שקוצב בהמשך ל-27 שנים, עד לשחרורו ב-2011. רצח גרינצוויג לא היה רק אירוע פלילי, אלא קו שבר ששינה את תרבות המחאה בישראל והעלה לראשונה לסדר היום את הסכנה המוחשית שטמונה בשיח פוליטי אלים ומקטב.

גם בחלוף 43 שנים, זכרו של גרינצוויג ממשיך להוות תמרור אזהרה עבור החברה הישראלית. מדי שנה מחלקת האגודה לזכויות האזרח את "אות אמיל גרינצוויג" לאישים וארגונים שתרמו לקידום זכויות האדם, והיום צפויים להתקיים אירועי זיכרון ודיונים ציבוריים בהובלת מכון אדם וארגונים חברתיים נוספים.