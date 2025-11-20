שגריר ארה"ב בישראל קיים פגישה סודית עם פולארד

שגריר ארצות הברית בישראל מייק האקבי נפגש היום (חמישי) עם יונתן פולארד, האמריקני שריגל למען ישראל. פולארד מסר בריאיון כי הפגישה הייתה ידידותית. עם זאת, על פי ה"ניו יורק טיימס", בכירים אמריקנים הופתעו.

הפגישה עם פולארד נותרה מחוץ ללוח הזמנים הרשמי של האקבי, מסרו לטיימס שני פקידים אמריקנים. העובדה שזה התרחש הדאיגה את ראש יחידת ה-CIA בישראל.

פולארד הוסיף שזו הפעם הראשונה שפקיד אמריקני אירח אותו במשרד ממשלתי אמריקני מאז שחרורו מהכלא לפני עשור. הוא ישב בכלא האמריקני 30 שנה לאחר שהורשע בריגול, ושוחרר ב-2015.