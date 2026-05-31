מהגנה לכתישה: כך השתנתה תפיסת הביטחון ביישובי קו התפר

האיומים ביהודה ושומרון לא נעלמו, ולדברי גורמי ביטחון ותושבים, הם אף הפכו מורכבים יותר מאז 7 באוקטובר. רחפנים, ניסיונות חדירה, הברחות ואיום הטרור המתפתח במרחב שבין קלקיליה, טולכרם וג'נין מציבים את יישובי קו התפר בחזית חדשה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

אלא שביישובים הסמוכים לגדר לא מדברים רק על הגנה. בשנה האחרונה הולכת ומתגבשת תפיסה אחרת, שמבקשת לשלב בין ביטחון, התיישבות ואחיזה בקרקע. לצד כיתות כוננות, אמצעי תצפית ופעילות צבאית מוגברת, מוקמות חוות חקלאיות חדשות שנועדו לחזק את הנוכחות הישראלית בשטח.

ביישובים הסמוכים לקלקיליה וטולכרם מתארים מציאות שבה המרחק בין מרכזי האוכלוסייה הפלסטיניים לבין היישובים הישראליים נמדד לעיתים במאות מטרים בלבד. החשש המרכזי הוא מתרחישי חדירה, רחפנים ואיומים שעלולים להגיע במהירות אל ערי השרון וגוש דן.

במקביל, צה"ל ממשיך בפעילות אינטנסיבית בעומק הערים הפלסטיניות, בדגש על מחנות הפליטים בצפון השומרון, בניסיון לסכל תשתיות טרור ולמנוע התבססות של יכולות מתקדמות.

לצד החששות, התושבים מבקשים להציג גם תמונה אחרת: חקלאות מתקדמת, יוזמות התיישבות חדשות והשקעה במרחב שנועדו לחזק את האזור לטווח הארוך. מבחינתם, התשובה לאיום הביטחוני אינה רק גדרות ושערים, אלא גם בנייה, פיתוח ונוכחות קבועה בשטח.

בין הגבעות המשקיפות על קלקיליה וג'נין, רבים רואים בכך את הלקח המרכזי של השנים האחרונות: מעבר מתפיסה של בלימה והתגוננות בלבד, למדיניות שמשלבת ביטחון, התיישבות ואחיזה בקרקע.