בית שמש: ארבע תלמידות נפצעו בקריסת קרוואן, מצבן בינוני וקל

כמעט אסון: קרוואן המשמש כמבנה חינוכי בבית שמש קרס הבוקר (ראשון) כשעתיים לאחר תחילת יום הלימודים. תלמידה אחת כבת תשע נפצעה באורח בינוני, ושלוש נוספות (כבנות 11) - לצד שתי נשות צוות - נפצעו קל. התלמידה שנפצעה בינוני סובלת מחבלת מחבלת ראש. שש הפצועות פונו לבתי החולים הדסה עין כרם ושערי צדק בעיר.

פרמדיק מד"א נדב טייב, סיפר: "קיבלנו קריאה על קרוואן שקרס בבית שמש, בהתחלה דווח לנו על מספר לכודים שקוראים לעזרה ומצבם לא ידוע. יצאנו למקום בכוחות גדולים שכללו ניידות טיפול נמרץ, אמבולנסים ורכבי תגובה מיידית של מד"א".

"כשהגענו למקום חילצו אלינו ארבע ילדות, אחד מהילדות נפצעה באורך בינוני בראשה, הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה יציב. צוותי מד"א נוספים שהיו במקום פינו שלוש ילדות שנפצעו במצב קל לבתי החולים. האירוע הזה ממש נס, זה היה יכול להיסתיים בטרגדיה", הוסיף.

מעיריית בית שמש נמסר כי מנכ"ל העירייה, אוהד שגב, הגיע לזירה יחד עם צוות אגף הביטחון, אגף ההנדסה וגורמי החינוך, זאת לצורך ליווי כלל פעולות הטיפול, הפינוי והבטיחות במקום. נסיבות האירוע נמצאות בבדיקה.