התינוק שאותר בחדרה היה לבדו על הקרקע יותר מ-5 שעות

יממה אחרי שתינוק בן שבועיים בלבד נמצא אתמול נטוש בבניין סמוך לביטוח הלאומי בחדרה, המשטרה וגורמי הרווחה ממשיכים לנסות לאתר את הוריו. התינוק, בן שבוע בלבד, מאושפז במצב טוב תחת השגחה ונמצא במשמורת שירותי הרווחה בצו ביניים של בית המשפט.

ע

על פי ההערכה, התינוק היה לבדו על הקרקע יותר מ-5 שעות עד שאותר על ידי אחד מעובדי הביטוח הלאומי. צוות מד"א הוזעק למקום פינה את הפעוט לבית החולים כשהוא בהכרה ובמצב יציב.

כזכור, לפני כעשרה ימים עובר אותר ללא רוח חיים בשכונת גבעת אולגה שבחדרה. שוטרים שהגיעו לזירה בעקבות דיווח של אזרח. מהחקירה עלה כי מדובר בעובר שאמו הפילה בחודש החמישי או השישי להיריון.