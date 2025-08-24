בעקבות הטבח בסוריה: הדרוזים בגולן שרוצים להיות ישראלים

מומלצים -

במשך שנים ארוכות נמנעו הדרוזים מהגולן מקבלת אזרחות ישראלית. ההזדהות עם אחיהם בצד השני של הגדר בסוריה לא איפשרה להם לבחור צד ולהיות ישראלים על מלא. אלא שמאז נפילת משטר אסד והטבח בדרוזים הסורים, המגמה התהפכה - ומספר הבקשות לאזרחות זינק כמעט פי שלושה בתוך פחות משנה.

בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", יונתן רוה פגש בצפון הגולן את הדרוזים שהחליטו להפוך לאזרחים ישראלים. צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד