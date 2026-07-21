פרסום ראשון: עצמות האדם שנמצאו בליפתא בירושלים – עתיקות, לא שייכות לנעדרים | לי עייש

פרסום ראשון: עצמות האדם שנמצאו בשבוע שעבר במערה קטנה בליפתא בירושלים - לא שייכות לנעדרים, והן מתוארכות ללפני 100 שנים, כך מפרסמת היום (שלישי) ראש דסק הפלילים לי עייש.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

הממצאים קבעו כי מדובר בעצמות עתיקות, המוערכות כבנות יותר מ-100 שנה, ללא משמעות פורנזית. תחילה, בשל מיקום האיתור באזור שבו נערכו לאורך השנים חיפושים אחר נעדרים, נבדקה האפשרות שמדובר בממצא הקשור לאחת מחקירות ההיעדרות. עם קבלת הממצאים הסתיים הטיפול המשטרתי - והמשך הטיפול הועבר לרשות העתיקות.

ביום חמישי שעבר התקבל במשטרה דיווח מאזרח שגילה עצמות בתוך המערה באזור יער ליפתא. עם קבלת הדיווח הגיעו במהירות לזירה שוטרי תחנת לב הבירה וחוקרי מז"פ, סגרו את המקום ופתחו בחקירה ראשונית, שבמסגרתה נבדק תחילה החשד הנ"ל לקשר לנעדרים בשל החיפושים שנערכו באזור לאורך השנים.