אחרי שנתיים של היעדרות: נמצאו שרידיו של איתמר שלזינגר

יותר משנתיים אחרי שנעלמו עקבותיו, אותרו היום (שלישי) שרידיו של איתמר שלזינגר באזור עין חוד, 600 מטר מהאזור ממנו נעלם. ביום היעלמותו תועד במצלמות אבטחה באזור, זמן קצר לאחר שהיה מעורב בתאונת דרכים ומאז נותר גורלו לא ידוע, חרף חיפושים ופעולות איתור שבוצעו לאורך התקופה.

במשך מעל שנתיים חיפשה משפחתו של איתמר, שהיה בן 35 כשנעלם, קצה חוט שיאפשר להבין מה עלה בגורלו. בחודש מרץ 2024 פנתה אל "מגנוס איתור וחילוץ", אשר קיבלה על עצמה לנהל את מבצע האיתור בתיאום מלא ושוטף עם המשפחה.

החקירה והחיפושים נוהלו על ידי זיו דמטר, המנהל המקצועי של מגנוס איתור וחילוץ, וכללו תהליך מקצועי ומעמיק של חקירה איסוף מידע, ניתוח נתונים קיימים, תשאול ובניית פרופיל תנועה אפשרי של שלזינגר ביום היעלמותו.

מניתוח הנתונים עלה כי קיימים תאי שטח באזור עין חוד ובהרי הכרמל אשר לא נסרקו באופן יסודי בסבבי החיפוש הקודמים. צוותי מגנוס מיפו ארבעה תאי שטח מרכזיים שבהם, על פי ההערכה המקצועית, קיימת סבירות למציאת ממצאים.

בחודש מאי 2024 בוצע יום סריקות משותף עם משטרת ישראל, במהלכו נסרקו שלושה מתוך ארבעת תאי השטח - ללא ממצאים חדשים. ביום חמישי האחרון יצאה מגנוס לסריקה עצמאית, מקצועית וממוקדת, בתא השטח האחרון שנותר באזור עין חוד, בליווי סורקים מיומנים וצוותי כלבנים.

במהלך הסריקה אותרו שרידי עצמות, במרחק של 600 מטרים מהמקום האחרון שבו נמצא רכבו, כשנתיים וחצי לאחר היעלמותו. הממצאים הועברו לבדיקת זיהוי במכון הלאומי לרפואה משפטית, והמשטרה ביצעה בדיקות DNA לצורך אימות מקורם.

מגנוס איתור וחילוץ הדגישה כי כלל הפעולות בוצעו בתיאום מלא עם המשפחה ובשיתוף הגורמים הרשמיים, תוך שמירה על רגישות, אחריות וכבוד למשפחה. "אנו רוצים להודות למחוז חוף במשטרת ישראל, יחידת האיתור העירוני של מחוז חוף במשטרת ישראל, יחידת החילוץ גליל כרמל ולצוות הכלבנים של רשות הטבע והגנים על העבודה החשובה המשותפת", הוסיפו.