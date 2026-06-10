שלוש לוחמות נפצעו בפינוי מאחז בגוש עציון, חשוד בן 18 נעצר

שלוש לוחמות נפצעו במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי בגוש עציון הלילה (בין שלישי לרביעי), וחשוד בתקיפת הכוחות נעצר. הכוחות פעלו בהתאם לצו אלוף המורה על פינוי המאחז, שהוקם בשטחים הסמוכים למעלה עמוס.

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עם הגעת הכוחות למקום הוצג צו האלוף המכריז על השטח כשטח צבאי סגור, והנוכחים במקום נדרשו להתפנות. כבר בתחילת הפעילות נתקלו הכוחות בהתנגדות אקטיבית שכללה חסימת כלים הנדסיים ותקיפת של הכוחות.

במהלך האירוע נפצעו שלוש לוחמות. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוכתה באגרוף בפניה, והיא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהיא סובלת משבר באף. בנוסף, שתי לוחמות נוספות פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנפגעו מריסוס גז פלפל לעברן.

נוכח האלימות שהופעלה כלפי הכוחות במהלך הפעילות, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר לחקירה במשטרה. החקירה נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים של חשודים במעורבות באירועים.