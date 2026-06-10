שלוש לוחמות נפצעו בפינוי מאחז בגוש עציון, חשוד בן 18 נעצר

הלוחמות נפצעו במהלך פינוי של מאחז בלתי חוקי שהוקם בסמוך למעלה עמוס • מלבד התקיפה - נחסמו כלים הנדסיים שתפקידם להרוס את המבנים • החקירה נמשכת, וצפויים מעצרים של חשודים נוספים

שלומי הלר
שלומי הלר ■ כתב ירושלים ושטחים ■ instagram.com
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הפרות סדר במהלך פינוי מאחז בגוש עציון, 09.06.26
הפרות סדר במהלך פינוי מאחז בגוש עציון, 09.06.26דוברות המשטרה

שלוש לוחמות נפצעו במהלך פינוי מאחז בלתי חוקי בגוש עציון הלילה (בין שלישי לרביעי), וחשוד בתקיפת הכוחות נעצר. הכוחות פעלו בהתאם לצו אלוף המורה על פינוי המאחז, שהוקם בשטחים הסמוכים למעלה עמוס.

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עם הגעת הכוחות למקום הוצג צו האלוף המכריז על השטח כשטח צבאי סגור, והנוכחים במקום נדרשו להתפנות. כבר בתחילת הפעילות נתקלו הכוחות בהתנגדות אקטיבית שכללה חסימת כלים הנדסיים ותקיפת של הכוחות.

הפרות סדר במהלך פינוי מאחז בגוש עציון, 09.06.26 (צילום: דוברות המשטרה)
הפרות סדר במהלך פינוי מאחז בגוש עציון, 09.06.26 (צילום: דוברות המשטרה)

במהלך האירוע נפצעו שלוש לוחמות. לוחמת אחת נפצעה לאחר שהוכתה באגרוף בפניה, והיא פונתה לבית החולים שערי צדק בירושלים כשהיא סובלת משבר באף. בנוסף, שתי לוחמות נוספות פונו לקבלת טיפול רפואי לאחר שנפגעו מריסוס גז פלפל לעברן.

נוכח האלימות שהופעלה כלפי הכוחות במהלך הפעילות, השתמשו הכוחות באמצעים לפיזור הפגנות. במהלך הפעילות נעצר חשוד בן 18 בחשד לתקיפת הכוחות, והוא הועבר לחקירה במשטרה. החקירה נמשכת, וצפויים מעצרים נוספים של חשודים במעורבות באירועים.

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