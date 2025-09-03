נתניהו: "דו"ח המבקר לא רלוונטי"; אנגלמן: "נמשיך למרות הכל"

מומלצים -

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף הערב (רביעי) את מבקר המדינה מתניהו אנגלמן, זאת בשל הדו"ח החריף שפרסם מוקדם יותר היום. בהודעת משרד ראש הממשלה נכתב כי "בעוד ממשלת ישראל משיגה הישגים היסטוריים חסרי תקדים ששינו את פני המזרח תיכון, דו"ח מבקר המדינה עוסק בהערות שוליים חסרות חשיבות אמיתית".

"ב-7 באוקטובר 2023 נכפתה על ישראל מלחמה מ-7 חזיתות. הדו"ח מתעלם לחלוטין מכך שמדובר במלחמה קיומית בהיקף שלא ידעה המדינה בכל שנותיה ונפתחה ללא התראה מוקדמת וכאשר לא היו תקדימים לפעול על פיהם. ממשלת ישראל הצליחה לפעול באופן מיידי ויצרה שיטת עבודה מתאימה למצב חירום ייחודי שהתקיים", נכתב עוד.

"הדו"ח אינו מבוסס על נתונים מלאים ומעודכנים ואינו נותן שום ביטוי לעשייה האדירה של ממשלת ישראל לאורך המלחמה שמתנהלת עד היום. התזמון בפרסום הדוח ערב הכניסה והשתלטות על העיר עזה, שהיא שלב קריטי בהכרעת החמאס, תמוהה ומעלה סימני שאלה ביחס למטרת הפרסום והמסקנות שבדו"ח", נמסר, "ראש הממשלה נתניהו קיים את הבטחתו לשנות את פני המזרח תיכון, תוך ניהול מערכה מדינית, ביטחונית ואזרחית בנחישות ובאחריות, לשם החזרת כל חטופינו ומימוש יתר מטרות המלחמה".

מספר דקות לאחר מכן, פורסמה תגובה מטעמו של אנגלמן בה נכתב כי הצוותים ימשיכו בעבודת הביקורת - למרות המתקפות. "הדו"ח שפורסם היום מתמקד בניהול הממשלתי של התחום האזרחי במהלך מלחמת חרבות ברזל. תוצאות הפערים והכשלים בדוח זה באו לידי ביטוי באיכות המענה שסיפקה הממשלה לתושבי ישראל בשורה ארוכה של תחומים. על ראש הממשלה לפעול לתיקון הליקויים שפורטו בדו"ח", נכתב.

עוד נמסר: "משרד מבקר המדינה מצוי בתהליכי ביקורות רבים בכל הנוגע לטיפול הממשלתי בתחומים האזרחיים, לצד ביקורות על ליבת הכשל שקדם לטבח 7.10. עם השלמתם הדוחות יתפרסמו לציבור. מבקר המדינה וצוותי הביקורת ימשיכו במילוי תפקידם הציבורי חרף ההתקפה מצד ראש הממשלה, יו"ר האופוזיציה וגורמים מבוקרים אחרים בעת האחרונה. ביקורת על פעולתם של כלל הדרגים - המדיני, הצבאי והאזרחי, תימשך כפי שהודיע המבקר מהרגע הראשון".