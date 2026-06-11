"מחלוצות הרוק הישראלי": הזמרת והיוצרת אסתר שמיר הלכה לעולמה בגיל 71

הזמרת והיוצרת אסתר שמיר, מחלוצות הרוק הישראלי, הלכה הבוקר (חמישי) לעולמה בגיל 71 לאחר מאבק במחלת הסרטן.

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שמיר הייתה מהקולות הבולטים והמשפיעים במוזיקה הישראלית מאז שנות ה־70. במהלך קריירה שנפרשה על פני יותר מחמישה עשורים היא כתבה, הלחינה וביצעה שירים שהפכו לנכסי צאן ברזל בזמר העברי, בהם "עברתי רק כדי לראות" ו"במקום הכי נמוך בתל אביב".

את דרכה המוזיקלית החלה בלהקת הנח"ל, ובהמשך ביססה קריירת סולו מצליחה לצד שיתופי פעולה עם כמה מהשמות הבולטים במוזיקה הישראלית. כתיבתה הישירה והאישית, לצד קול ייחודי ונוכחות בימתית בולטת, הפכו אותה לדמות מרכזית ביצירה המקומית.

בשנים האחרונות התמודדה שמיר בגלוי עם מחלת הסרטן. בראיונות שהעניקה בחודשים האחרונים סיפרה בכנות על מצבה הרפואי ועל ההתמודדות עם המחלה, אך המשיכה ליצור ולהקליט מוזיקה חדשה גם בתקופה זו. רק לפני שבועות אחדים התפרסמו ראיונות עמה שבהם דיברה על המחלה שחזרה באופן אגרסיבי ועל רצונה להמשיך ליצור כל עוד תוכל.