במקום הכי נמוך: תושבי דרום ת"א סובלים מאוזלת ידה של העירייה

דרום תל אביב, וליתר דיוק שכונת נווה שאנן, מהווה כיום עדות חיה למצוקה אנושית עמוקה ולשקיעה עירונית. הרחובות, שבעבר היוו מרכז מסחרי וחקלאי פורח, הפכו למוקד של סמים, זנות ודיירות רחוב. מבנים היסטוריים נטושים משמשים כיום כמאורות סמים מאולתרות, והמראות הקשים של אנשים המוטלים בפינת הרחוב ללא מענה רפואי הופכים לחלק בלתי נפרד מהנוף היומיומי של האזור.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

ההזנחה המערכתית הממושכת יצרה במקום מעין מרחב חסר ריבונות. התושבים חשים כי הרשויות הפקירו את השכונות הללו והפכו אותן ל"חצר האחורית" של המדינה, שאליה מנותבים משברים חברתיים ללא פתרון. היעדר מדיניות ברורה בנוגע לאוכלוסיית מבקשי המקלט, לצד אכיפה דלה, העמיקו את הוואקום השלטוני והובילו להתבססות של פשיעה וסחר בסמים בלב שכונות המגורים.

i24NEWS

החיים בצל המציאות הזו כרוכים בתחושת פחד מתמדת. הליכה ברחוב דורשת ערנות מקסימלית, ומעשי אלימות הפכו לשגרה מטרידה. למרות הקמתן של יחידות ביטחון עירוניות, נראה כי פעילותן מסתכמת לעיתים קרובות בהזזת המצוקה מרחוב אחד למשנהו, ללא סמכויות אכיפה ממשיות או יכולת לייצר שינוי מהותי בתחושת המוגנות האישית של האזרחים.

לצד הייאוש, קיימים קולות המאמינים בפוטנציאל ההתחדשות של האזור ובכוחה של קהילה מעורבת להוביל מהפכה חיובית. עם זאת, הדרך לשיקום דורשת מעבר מפתרונות קוסמטיים לטיפול שורש עמוק במצוקות החברתיות. הדילמה בין פינוי זמני לשיקום ארוך טווח נותרה פתוחה, בעוד שדרום העיר ממשיך להמתין ליום שבו זכויות תושביו יזכו להגנה ראויה.