ערב יום העצמאות ה-78: 10.2 מיליון חיים בישראל; למעלה מ-20 אלף עלו לארץ
על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, עולה כי בישראל חיים היום כ-7.790 מיליון יהודים ואחרים, כ-2.157 מיליון ערבים, וכ-296 אלף זרים • כ-81% מהיהודים בישראל הם "צברים" • הנתונים המלאים
לקראת ערב יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה היום (ראשון) נתונים אודות אוכלוסיית ישראל. מהדוח עולה כי אוכלוסיית המדינה מונה כיום 10.244 מיליון נפשות.
נתוני הלמ"ס המלאים
• באוכלוסיית ישראל חיים היום 7.790 מיליון יהודים ואחרים (76%), 2.157 מיליון ערבים (21.1%) ו-296 אלף זרים (2.9%).
• בסוף שנת 2024, כ-45% מכלל האוכלוסייה היהודית בעולם חיו בישראל. כ-81% מהיהודים בישראל הם "צברים" (ילידי ישראל).
• מבין היהודים, 11.5% חרדים; 12% דתיים; 33.5% מסורתיים-דתיים; 43% חילונים.
• אוכלוסיית ישראל היא אוכלוסייה צעירה: כ-27% ילדים בני 0-14 וכ-13% בני 65 ומעלה.
• מיום העצמאות שעבר גדלה אוכלוסיית ישראל ב-146 אלף איש (גידול של 1.4%); מזה אוכלוסיית הישראלים גדלה ב-110 אלף איש (גידול של 1.1%) ואוכלוסיית הזרים גדלה בכ-36 אלף. בתקופה זו באוכלוסיית הישראלים נולדו כ-177 אלף תינוקות, הגיעו כ-21 אלף עולים, נפטרו כ-48 אלף איש, מאזן הישראלים השוהים בחו"ל עמד על כ-45 אלף (שלילי) והגיעו 5,000 אנשים במסגרת איחוד משפחות.
• בקום המדינה מנתה אוכלוסיית ישראל 806 אלף נפשות. כיום מונה אוכלוסיית ישראל יותר מפי 12.5 מהאוכלוסייה בעת הקמת המדינה.
• מקום המדינה הגיעו לישראל יותר מ-3.5 מיליון עולים, כ-1.68 מיליון (47.8%) מתוכם הגיעו החל משנת 1990. החל משנת 1970 עלו לישראל גם כ-158 אלף אזרחים עולים.
• ביום העצמאות ה-100 לישראל צפויה האוכלוסייה להגיע ל-15.2 מיליון. בשנת 2065 צפויה האוכלוסייה להגיע ל-20 מיליון
• אוכלוסיית ישראל גדלה בממוצע בעשור האחרון בקצב של כ-1.5% בשנה, שהוא מהגבוהים בעולם המערבי - לעומת 0.9% בעולם, 0.5% במדינות ה-OECD ו-0.2% באיחוד האירופי.
• הגידול והצמיחה נובעים משילוב של שיעור פריון גבוה (מספר הילדים שאישה בישראל יולדת עומד על כמעט שלוש), העליה לישראל (תופעה ייחודית) ותוחלת חיים גבוהה.
• בשנת 1939, ערב מלחמת העולם השנייה, היה מספר היהודים בעולם 16.6 מיליון, מתוכם 449 אלף בישראל (3%).
• בשנת 1948, ערב הקמת המדינה, היה מספר היהודים בעולם 11.5 מיליון, מתוכם 650 אלף בישראל (6%).
למרות הכל - מרוצים ומאושרים
• 91% מהישראלים מרוצים או מרוצים מאוד מהחיים.
• ישראל מדורגת בעשירייה הראשונה במדד האושר העולמי של האו"ם (מקום שמיני נכון לשנת 2026).
• 66% מרוצים או מרוצים מאוד ממצבם הכלכלי.
• 83% מעריכים טוב או טוב מאוד את מצבם הבריאותי.
• 96% מרוצים או מרוצים מאוד מהקשר עם בני משפחתם.