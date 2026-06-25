לאחר חשיפת i24NEWS: יושבת ראש הוועדה לבדיקת מינויים, השופטת בדימוס שלומית דותן, קבעה היום (חמישי) כי המועמדת של שר המורשת עמיחי אליהו לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות, אסתי שרייבר, לא עומדת בתנאי הסף לתפקיד, זאת ללא קשר לשאלת התאמתה לתפקיד.

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כזכור, פרשננו המשפטי אבישי גרינצייג חשף בחודש שעבר את הפער המשמעותי בין ההצהרות שהציגה שרייבר בפני ועדת האיתור של משרד המורשת לבין המציאות בפועל. כאמור, בקורות החיים שהגישה לוועדה, היא הציגה ניסיון ב"ניהול פרויקטים בתחום הבינוי, שימור ורכש נדל"ן, בהיקף של 30 מיליון שקלים, תוך עבודה מול גורמי תכנון, רגולציה ורשויות".

אלא שכעת עולים סימני שאלה סביב ההצהרות שהוצגו לוועדת האיתור והנתונים שנמסרו במסגרת הליך הבחירה לתפקיד. בפועל, מדובר על עסקת נדל"ן אחת שכשלה, כשהיא קנתה מבנה בעשרות מיליונים שהעירייה הכריזה כבר שנתיים קודם לכן שבכוונתה להשקיעו.