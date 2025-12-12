וידויו של טייס קרב: הקצין שלקח חלק בסרבנות - והיום מתחרט

יותר משנתיים שסגן אלוף במילואים אופיר כורזים, טייס קרב לשעבר, מסתובב עם ייסורים כבדים על מה שעשה. במהלך המחאות נגד הרפורמה, אחרי לבטים, הוא החליט להצטרף לקמפיין הסרבנות והקפיא את שירותו.

עד שיום אחד הבין - "איזו טעות איומה עשיתי". מאז, הוא במאבק אישי לסלוח לעצמו. בעדות די נדירה, לראשונה לעיני המצלמות ובפנים גלויות, יושב אחד כמוהו ומכה על חטא - על ייסורי הנפש שרודפים אותו עד היום, ההודאה בטעות והבעת החרטה העמוקה.

"אני מתייחס לעצמי בחומרה, אני לא מנסה להקל על עצמי", מספר אופיר בריאיון מטלטל, "חשבון נפש זה חשבון נפש. אני לא מנסה לסלוח לעצמי איפה שזה לא אמיתי".

