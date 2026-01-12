שיא הסערה כבר כאן: מספר דיווחים על נפגעים ברחבי הארץ

מזג האוויר הקיצוני שהחל הערב (שני) עם רוחות חזקות במיוחד כבר גרם לנזק במספר מוקדים ברחבי הארץ. למוקד מד"א הגיעו במהלך הערב מספר דיווחים על עצים שקרסו, מבנים שקרסו וחפצים שהועפו.

בנהריה קרס חלק ממבנה מסעדה אשר חלונותיו התנפצו וגגו התמוטט, ונזק רב נגרם במקום כתוצאה מהרוחות החזקות שנשבו בעיר. באירוע היו שתי נפגעות חרדה, ולא היו נפגעים בגוף. צוות כיבוי והצלה שפעל במקום פינה את המבנה מיושביו.

במרכז הארץ התקבלו מספר קריאות על עצים שקרסו על רכבים, בין היתר בתל אביב, ראשון לציון, רמת גן, פתח תקווה ואור יהודה. בכלל המקרים נפגעו אנשים באורח קל. במתחם מסחרי בגלילות אישה נפגעה משלט שהתעופף ברוח.

מוקדם יותר היום השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה חמורה מפני רוחות חזקות, אשר צפויות להגיע למהירות של עד 110 קמ"ש, וברחבי הארץ נרשמים כעת משבי רוח עוצמתיים. כמו כן החל לרדת גשם בצפון הארץ, שיתפשט בהדרגה לשאר חלקי הארץ. מחר צפויים שיטפונות והצפות, בעיקר בנחלי הדרום והמזרח.

בשירותי החירום וההצלה מבקשים להדגיש כי תנאי מזג אוויר קיצוניים עלולים להוות סכנה וקוראים לציבור לנהוג בזהירות, להתאים את ההתנהלות לתנאי מזג האוויר ובמקרה חירום לחייג למוקד 101 של מד"א, או למוקד 102 של כבאות והצלה.