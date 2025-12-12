הסופה ביירון: 58 חילוצים באזור הדרום, גבר מת מהיפותרמיה במזרח ירושלים

גבר בן כ-50 אותר הבוקר (שישי) ללא רוח חיים, עם סימני היפותרמיה קשים, בשכונת שייח ג'ראח בירושלים; צוותי מד"א שהגיעו למקום סיפרו כי מצאו אותו, "שוכב בתוך שלולית כשהוא מחוסר הכרה וקר מאוד למגע", ונאלצו לקבוע את מותו במקום. אירוע חריג נרשם במהלך הלילה כאשר 16 בני אדם נזקקו לחילוץ מבתים שהוצפו בשל עליית נחל לכיש על גדותיו. שישה מהם נזקקו לטיפול רפואי בבתי החולים.

לאחר קבלת הדיווח במוקד מד"א על גבר שנמצא מחוסר הכרה בשכונת שייח ג'ראח בירושלים כאמור, חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום דיווחו כי מצאו גבר בן כ-50 ללא סימני חיים עם סימני היפותרמיה קשים, ונאלצו לקבוע את מותו. חובשים סיפרו, "כשהגענו למקום ראינו גבר בן כ-50 שוכב בתוך שלולית כשהוא מחוסר הכרה וקר מאוד למגע. רצנו מיד אל תוך השלולית והוצאנו אותו ממנה אך לצערנו הרב הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".

תיעוד מבצעי מד"א

כבאות והצלה לישראל מסרה כי הלילה פעלו צוותי חילוץ בסיוע של משטרת ישראל וצה"ל, לחילוץ לכודים בשלושה מאמצים עיקריים בעקבות הגשמים וההצפות - באשקלון, במושב בית שקמה ובקיית גת והיישוב נהורה. סך הכול פעלו הצוותים ב-58 אירועי חילוץ והצפות במהלך הלילה כאמור.