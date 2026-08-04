תאונה קטלנית באשקלון: אוטובוס פגע בהולכי רגל, אישה כבת 80 נהרגה

תאונה קטלנית באשקלון: אישה כבת 80 נהרגה ושתי נשים כבנות 70 נפצעו קשה ובינוני לאחר שנפגעו מאוטובוס ברחוב דוד רמז בעיר. נשלל החשד לפיגוע.

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מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירת נסיבות תאונת דרכים קטלנית שאירעה לפני זמן קצר באשקלון, בה היו מעורבים שלושה אוטובוסים. על פי גורמי הרפואה, כתוצאה מהתאונה נקבע מותו של אדם בזירה. שני בני אדם נוספים נפצעו באורח קשה ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים ברזילי. שוטרי תחנת אשקלון ובוחני תאונות הדרכים של מרחב לכיש נמצאים בזירת האירוע, פועלים להסדרת התנועה וממשיכים בחקירת נסיבות התאונה".

פראמדיק מד"א, דורון בר שישת, וחובש מד"א, בן דולינגר, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה. קיבלנו מספר דיווחים על תאונת דרכים בין אוטובוס להולכי רגל. כשהגענו למקום ראינו הולכת רגל אישה כבת 80 לכודה כשהיא מחוסרת הכרה ללא דופק וללא נשימה. תוך כדי פעולות החילוץ ביצענו בדיקות רפואיות, ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותה במקום. במקביל צוותי מד"א נוספים העניקו טיפול רפואי לשתי נשים כבנות 70 ששכבו במרכז ולאחר מכן פינו אותם לבית החולים להמשך טיפול רפואי".