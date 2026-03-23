בשל מגבלות פיקוד העורף: אלו השינויים המסתמנים ב"ברכת כהנים" וטקס "שבת האור"

הגבלות התקהלות של פיקוד העורף, שנכנסו לתוקף בתחילת מבצע "שאגת הארי", הובילו לביטול התפילות ההמוניות שתוכננו להיערך בהר הבית במהלך חודש הרמדאן. במידה ולא יחול שינוי בהן במהלך שלושת השבועות הקרובים - אירועי "ברכת כהנים" בכותל המערבי וטקס "שבת האור" בכנסיית הקבר, ייערכו במתכונת מצומצמת של עשרות משתתפים לכל היותר.

כאמור, ‏בימים אלו מתקיימות ישיבות להערכת מצב, ומתנהל שיח מול נציגי הדתות השונות לגיבוש מתווה מוסכם. עם זאת, ההחלטה הסופית בנושא תתקבל רק בסמוך לחג הפסח וחג הפסחא, זאת בהתאם למציאות הביטחונית.

כך או כך, גם אם יוסרו מגבלות ההתקהלות של פיקוד העורף, התחזיות מצביעות על ירידה דרסטית במספר המבקרים בעיר במהלך החגים, בעיקר בשל צמצום הטיסות לישראל.